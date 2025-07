La OTAN ha nombrado esta semana a Steen Søndergaard como su nuevo Científico Jefe, un cargo poco conocido pero de vital importancia para la Alianza Atlántica. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es su labor al frente del comité que supervisa el cumplimiento de las leyes de la física en las operaciones militares, sino el hermetismo que rodea su trayectoria previa.

"Le he preguntado a la inteligencia artificial, al ChatGPT, pero cuéntame qué es. Y entonces dice: 'Bueno, es que los detalles específicos de su vida anterior no son completamente públicos'", reveló el periodista de internacional de ABC, Enrique Serbeto, durante una entrevista en La Linterna de COPE.

El nombramiento de Søndergaard, propuesto por el Ministerio de Defensa danés, ha despertado curiosidad y suspicacias en igual medida. Según explicó Serbeto en el programa dirigido por Ángel Expósito, el nuevo responsable científico de la OTAN parece carecer de un rastro público significativo antes de asumir este puesto clave. "Me he puesto a intentar averiguar qué otras cosas había hecho este señor, quién es, y no encontraba nada, absolutamente nada", admitió el corresponsal, quien solo logró confirmar un breve paso de Søndergaard como asesor en el Fondo Monetario Internacional.

El puesto de Científico Jefe de la OTAN, aunque discreto, es fundamental para garantizar que las operaciones militares de la Alianza se ajusten a los principios científicos y tecnológicos más avanzados. Según fuentes oficiales de la organización consultadas por este medio, Søndergaard dirigirá un comité encargado de "vigilar que lo que hacen los militares o lo que piden los militares cumple, digamos, las leyes de la física". Su labor será crucial en un contexto de creciente competencia tecnológica con potencias como China y Rusia, donde la innovación en defensa —desde inteligencia artificial hasta armas hipersónicas— marca la diferencia en el tablero geopolítico.

Sin embargo, la OTAN no ha proporcionado información detallada sobre el currículum del nuevo responsable, lo que contrasta con la transparencia habitual en otros nombramientos de alto nivel. Un portavoz de la organización, contactado para este reportaje, se limitó a confirmar que Søndergaard es "un experto de reconocido prestigio en el ámbito científico-militar" y destacó su "capacidad para coordinar proyectos multinacionales". Preguntado por la ausencia de datos biográficos públicos, el portavoz evitó profundizar: "No es inusual que algunos perfiles técnicos prioricen el anonimato por razones de seguridad".

La opacidad en torno a Søndergaard ha alimentado teorías entre analistas. Algunos sugieren que podría tratarse de un científico vinculado a programas clasificados, mientras que otros apuntan a la posibilidad de que su nombramiento responda a intereses políticos dentro de la estructura de la OTAN. "En una organización donde la inteligencia y la contrainteligencia son clave, no es descabellado pensar que ciertos cargos se elijan con criterios que van más allá de lo académico", señaló un experto en seguridad europea que prefirió mantenerse en el anonimato.

El propio Serbeto bromeó con la idea de que Søndergaard pudiera tener un pasado como espía: "A ver si va a ser un espía o algo…". Aunque la afirmación se hizo en tono de humor, refleja la extrañeza que genera la falta de información sobre un puesto de tal relevancia.

Este caso se enmarca en un momento delicado para la Alianza, que en los últimos años ha reforzado sus mecanismos de protección contra la desinformación y las filtraciones. Precisamente, durante la misma emisión de La Linterna, se abordó la reciente detención de un intérprete ucraniano en el Consejo Europeo, sorprendido tomando notas de una reunión entre Volodímir Zelenski y otros líderes europeos. El incidente, según Expósito, es un recordatorio de que "estamos en una película de guerra híbrida".

En este contexto, la figura de un científico jefe sin historial público podría interpretarse como una medida de precaución. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre los criterios de selección en una organización que promueve la transparencia entre sus miembros. ¿Es Søndergaard un genio discreto o hay algo más detrás de su nombramiento? Por ahora, ni la OTAN ni las herramientas de inteligencia artificial parecen tener una respuesta clara.

Mientras tanto, la única certeza es que su labor será fundamental en los próximos años, especialmente en un escenario donde la tecnología militar avanza a un ritmo sin precedentes. Y, como ironizó Serbeto, "al menos ChatGPT no lo ha descartado como un error de datos".