Una vecina de Cádiz va a la playa con una amiga y alucina por lo que hace una madre de familia mientras come a su lado: "Me plantó..."

Este verano recordamos algunos de los grandes testimonios que nos han dejado este 'Fósforos' en 'Herrera en COPE'.

El primer oyente, llamado José, decía que montó una gorda con sus amigos. En concreto, explicaba que trabajaba con sus amigos en una embarcación "que hacen actividad en una playa. Teníamos un evento con doce chicas que habían organizado una despedida de soltera. Una de ellas, al contratarlo, dijo que estaba embarazada, pero que no lo sabía nadie".

COPE CÁDIZ Ambulancias en uno de los accesos a la playa de Santa María del Mar en Cádiz

El caso es que llegó el día del evento, se suben las 12 al barco, y la de la oficina le dice que hay una chica embarazada. Pero no le dijo que no lo sabía nadie. "Salimos con el barco, con todas ellas, y los vuelos se hacen de 3-4 personas. Para que vuelen juntas. Y entonces, de repente, digo yo: '¿Quién es la que está embarazada?'. Ahí se miraban unas a otras", explicó.

Al final, la chica acabó diciéndolo. Pero con un punto de cabreo, claro.

"me entra al final más hambre que sueño. ahí no hay quien duerma"

Miguel nos contó, en su momento, que dormía muy bien. En otra 'hora de los Fósforos'. Su mujer compró un artilugio online "que hace el sonido de la lluvia. Y parece que esté durmiendo con una freidora al lado. Me entra al final más hambre que sueño. Ahí no hay quien duerma".

Tampoco podemos olvidar lo que nos contaba Carmen. Esta 'Fósfora' se llevaba a la playa un bocadillo normalito. Ella era pequeña y tiene ese recuerdo.

Pero es que, "imaginaos. Cádiz. Playa. Llena. Yo me estaba comiendo un bocadillo con mi amiga. A mí me encantaba el de mortadela con aceitunas. Me llega la de la familia de al lado y me echaron en cara lo que comía. 'Eso no es comida'. Me quitó el bocadillo de las manos y me plantó un plato de cerámica. De los que tú usas en tu casa".

Bocadillo

Otro oyente, llamado Jesús, también hablaba sobre algo que le sucedía en la playa. En una ubicada en Sanlúcar. A las ocho de la mañana, montaba su carpa. Su barbacoa. Se llevaba "costillas, pinchitos, y a veces me llevaba el fondo de arroz y hacía un arroz muy rico". Esto lo hacía hace 20 años, claro. Era el primero.

José Luis, por otro lado, en una 'hora de los Fósforos' decía que su amigo Carlos se engorilaba con varias cosas. Un día, de repente, le da por "jugar al pádel. Y llegó a tener una marca propia de pádel y una tienda. Organizaba eventos a lo bestia y todo". Ahora, le ha dado por bucear "y te puedo garantizar que dentro de 4-5 meses será monitor y estará en Málaga haciendo cursos".

Su mujer le apoya. Pero hay veces que decide no acompañarle en sus ideas. "A todo el mundo involucra. Ha sido instantáneo".

Recogemos dos 'Fósforos' más. Uno, cuando hablamos de ruidos molestos. Matías nos contaba que "después de 38 años, escuchar al niño del vecino tocando el piano... que toca malamente. Encima, la señora inquilina nueva que tenemos en el bloque, pues se escuchan todos los ruidos. Mi mujer tuvo que ponerle una caja de pastillas para la tos. Porque eso no era tos".

El último testimonio graciosísimo es el de José María. Este oyente, esta temporada, narraba que es repartidor. Transportista. En su camión llevaba de todo. Contó que le gustaría "viajar al arca de Noé. Para matar a las dos moscas".