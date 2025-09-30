La pregunta que se hace Jorge Bustos con la situación de Rodrygo en el Real Madrid: "¿El mejor de la historia?"

El Real Madrid ha solventado con autoridad su visita a Kazajistán para la segunda jornada de la Champions League. El equipo blanco ha goleado por 0-5 al Kairat Almaty en un partido seguido en directo en Tiempo de Juego que, más allá del resultado, ha dejado un interesante debate en las redes sociales.

Durante el transcurso del encuentro, el presentador de Herrera en COPE, Jorge Bustos, ha lanzado una pregunta a través de su cuenta de X que ha generado un notable revuelo. "“¿Es Rodrygo el mejor jugador no titular de la historia?”", ha publicado Bustos, abriendo una reflexión sobre el particular estatus del delantero brasileño en el conjunto blanco.

Es Rodrygo el mejor jugador no titular de la historia?" Jorge Bustos Presentador de Herrera en COPE

Un debate abierto

La pregunta de Bustos pone de manifiesto una realidad que acompaña a Rodrygo desde hace tiempo. A pesar de su indudable calidad y de ser decisivo en muchos partidos, no siempre figura en el once inicial, lo que le convierte en una pieza de lujo para el banquillo.

Alamy Stock Photo Rodrygo Goes, en un partido de Champions League con el Real Madrid

El Real Madrid ha mostrado una gran versión en Kazajistán con una victoria por 0-4 ante el Kairat Almaty, en un partido donde brillaron varios jugadores, con goles de Mbappé y Camavinga. Este sólido rendimiento colectivo es el que alimenta debates sobre la configuración de la plantilla y el rol de cada futbolista.

Este tipo de análisis sobre el once y el rendimiento de los jugadores son habituales, como demuestra el reciente disgusto de Poli Rincón con un detalle que no le gusta de Xabi Alonso. Mientras unos futbolistas son objeto de discusión, otros como Fede Valverde son considerados por Paco González como una "bandera de la humildad".

La cuestión lanzada por Jorge Bustos sobre Rodrygo Goes seguramente no tenga una respuesta única, pero captura a la perfección la singularidad de un futbolista diferencial. Su situación en el Real Madrid sigue dando que hablar, especialmente en noches europeas donde el equipo demuestra su fortaleza.