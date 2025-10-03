Juanma Castaño se acuerda de un detalle de Luis Enrique cuando entrenó al Barcelona y por el que pasará a la historia: "Es el único entrenador que lo ha hecho"

Un día después de que el PSG se impusiera al Barcelona en el estadio de Montjuic por 1-2 en la segunda jornada de la Liga de Campeones, en El Partidazo de COPE siguió habiendo lugar para hablar de la figura de Luis Enrique.

El técnico asturiano sigue dando que hablar tras lograr una victoria de mucho prestigio y seguir defendiendo con honores su condición de vigente campeón de Europa.

En el momento de relacionar la estancia de Kylian Mbappé en el PSG con Luis Enrique al frente del cuerpo técnico, Juanma Castaño se preguntó qué sería de este PSG si tuviera en sus filas al actual delantero del Real Madrid, que ha tenido un arranque de temporada espectacular. La pregunta fue rápidamente contestada por Luis García, que recordó que Mbappé era un jugador que 'Lucho' no quería en su equipo, "o bueno, lo que no le importó en absoluto es que se fuera del PSG", puntualizó.

"Él, en el Barça, más o menos lo intenta de aquella manera con Messi, Neymar y Luis Suárez. Él gana la Champions pero quería tener mucha más incidencia en las decisiones. Pero sabía que no podía", aseveró el periodista este jueves. "Realmente, lo intentó y no pudo porque Messi mandaba mucho y porque Messi y Luis Suárez también tenían mucho poder", precisó.

Luis Enrique Martínez y Messi se abrazan

La reflexión compartida por Luis García le dio pie al director del programa a recordar algo por lo que Luis Enrique será recordado en el fútbol español con el paso del tiempo: "Yo creo que Luis Enrique pasará la historia por ser el único entrenador que ha dejado a Messi en el banquillo por una decisión técnica. Es el único, quiero decir que no ha habido nunca ningún otro entrenador que dejara a Messi en el banquillo".

Y a pesar de todo, como señaló Siro López, hay que tener en cuenta que "Messi habla maravillas de Luis Enrique", hasta el punto de que 'La Pulga' ha llegado a afirmar que Luis Enrique es el mejor entrenador que ha tenido jamás.