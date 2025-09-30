Paco González, director de Tiempo de Juego: "Fede Valverde era la bandera de la humildad, pero la ha dejado en casa y está midiendo a Xabi Alonso"

Xabi Alonso se estreno como entrenador del Real Madrid en el Mundial de Clubes del pasado mes de julio. Cuando un nuevo entrenador llega, suele ser con cambios en las rutinas, en las formaciones de juego y sobre todo en los jugadores que forman parte del once inicial.

Uno de los primero perjudicados en ese cambio de estilo fue Rodrygo, titular indiscutible con Carlo Ancelotti y relegado al banquillo desde que el técnico vasco ocupa el puesto de mando en el Real Madrid. Precisamente el jugador brasileño manifestó en su momento que jugaba mejor en la banda izquierda que en la derecha. Ahora cuando juega lo hace en la izquierda, pero casi nunca como titular.

EFE Valverde intenta robar un balón a Julián Álvarez.

En una situación parecida se encuentra ahora unos de los capitanes del capitán del Real Madrid, Fede Valverde. El uruguayo no pasa por su mejor momento como jugador del equipo blanco, señalado en el derbi, especialmente tras el quinto gol del Atlético de Madrid, dónde una perdida suya fue la responsable.

realmadrid.com Fede Valverde, en rueda de prensa

Ante las bajas de Carvajal y Alexander Arnold, Xabi Alonso necesita alinear a Fede Valverde en ese lateral derecho, pero al uruguayo no le hace mucha gracia y ha manifestado su deseo de no desenvolverse en esa posición. Aunque en la rueda de prensa previa explico todo lo contrario y se argumento contra si mismo. Unas palabras que han llevado a Paco González a opinar de forma contundente.

El dardo de paco gonzález

Ante el Kairat Almaty, Xabi Alonso ha dejado a Fede Valverde en el banquillo y encima no ha calentado con el resto de sus compañeros, si no que ha esperado sentado en el banquillo. Ante esta situación el director de Tiempo de Juego ha sido muy crítico con Fede Valverde: "Valverde era hasta ahora para mi la bandera de la humilidad, pero la ha dejado en casa y está midiendo al entrenador y cuándo uno mide, otros se animan".

Una situación que a Paco González le recuerda que a "Rodrygo en el mundialito de clubes dijo que solo jugaba por la izquierda y dejo de jugar". Pero aún así para el director de Tiempo de Juego son "cosas que pasan cuando hay entrenador nuevo".