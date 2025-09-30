El disgusto de Poli Rincón por un detalle que no le gusta de Xabi Alonso en el once titular frente al Kairat en la Champions: "Alonso, en eso, me está sorprendiendo"

El comentarista de Tiempo de Juego, Poli Rincón, fue crítico con un aspecto que no le gustó de Xabi Alonso en el once titular que sacó para jugar en el campo del Kairat Almaty en la segunda jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones.

Poli catalogó el encuentro de este martes como "un partido trampa", muy condicionado por la derrota por 5-2 del pasado sábado en LaLiga frente al Atlético de Madrid. "Es un partido donde se le va a juzgar al Madrid muchas cosas por lo que pasó el sábado".

Antes de analizar lo que le disgustó, alabó la propuesta de que Ceballos y Arda Güler fueran titulares "por el mensaje que estás mandando, porque te das cuenta de que el otro día, cuando Alonso quitó a Güler, el Real Madrid desapareció por completo a la hora de atacar y hoy se ha dado cuenta de que tiene que tener el balón, tiene que mandar, tiene que saber dónde quiere jugar, tiene que recuperar el balón rápido y a partir de ahí, tener la idea de lo que quieres hacer", valoró.

EFE Jorginho y Vinicius, en el Kairat - Real Madrid

También le gustó la apuesta del técnico tolosarra por Mastantuono-Mbappé-Vinicius para la delantera, delanteros con capacidad "para culminar todo lo que generen esos futbolistas" del centro del campo.

"Hay una cosa del once que no me gusta"

"Pero hay una cosa que no me gusta", anunció Poli Rincón: "el lateral derecho". El ex futbolista hubiera preferido ver, en vez de Asensio, "que hubiera jugado el chaval David Jiménez porque es lateral derecho, simplemente por eso, porque tienes un lateral derecho. Otros equipos lo hacen y no pasa nada, juegan los futbolistas y cumplen".

Lo que no entiende Poli Rinción es que, para un partido "en el que no te enfrentar al Liverpool o al City, que esl Kairat, no tengas un lateral derecho en toda la cantera que puedas poner un momento", lamentó. Cabe recordar que el Real Madrid no cuenta ni con Trent-Alexander Arnold ni con Dani Carvajal por lesión.