Las preguntas de Juanma Castaño con la derrota del Real Madrid frente al Getafe: "¿Cuántos valen para el próximo proyecto del equipo?¿Es Arbeloa el que debe construirlo? ¿Cuántas estrellas hay?"

La derrota del Real Madrid de Arbeloa por 0-1 frente al Getafe ha encendido las alarmas. El equipo filial ha sumado su segunda derrota consecutiva en liga tras un gol de Satriano en el minuto 39, un resultado que lo aleja a cuatro puntos del liderato. Este tropiezo, analizado en 'El Partidazo de COPE', llega justo antes de una visita complicada a Balaídos el próximo viernes.

Juanma Castaño, director del programa, ha calificado el choque de partido pésimo y muy malo. Según su análisis, el equipo parece haber ido a peor con el cambio de entrenador y, a excepción de Vinicius, el resto de jugadores no ofrece ningún síntoma de recuperación o mejoría.

Un presente complicado y un futuro incierto

La situación del filial ha servido para poner sobre la mesa los dos grandes problemas que afronta el Real Madrid. En el presente, la liga está muy complicada y la eliminatoria de Champions League contra el Manchester City se presenta complicadísima, sin que el equipo blanco parta como favorito.

De cara al futuro, las dudas son todavía mayores y apuntan directamente a la estructura del proyecto. "¿Son estos los jugadores que tienen que jugar en el Real Madrid la próxima temporada en su gran mayoría?", se preguntaba Castaño en antena, poniendo en duda la continuidad de la plantilla actual.

¿Es este el entrenador que debe construir el próximo Real Madrid?" Juanma Castaño

La reflexión sobre la calidad del equipo ha sido especialmente dura. "¿Cuántas estrellas mundiales tiene el Real Madrid en su alineación?", ha planteado el comunicador. Su respuesta evidencia la falta de referentes: "Saliendo de Courtois y de Mbappé y de Vinicius, creo que hay poquito, poquito de lo que agarrarse en este Real Madrid".

El análisis del programa también se ha detenido en otros aspectos, como el debut de Tiago Pitarch como titular en el Real Madrid, quien fue despedido con aplausos al ser sustituido. Por otro lado, se ha señalado una jugada polémica en la que Rüdiger debió ser expulsado por un rodillazo sobre Diego Rico durante la primera parte.