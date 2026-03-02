Reza Zabib, embajador de Irán en España: "Estados Unidos tiene que aceptar el fracaso desde ya, porque el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que cuatro semanas de resistencia"

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha repasado la actualidad del conflicto en Oriente Medio durante una entrevista en 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito. Zabib ha cifrado en casi 600 los compatriotas fallecidos desde el inicio de esta nueva fase de la guerra, entre los que se encuentran "200 niñas de colegio". A pesar de las pérdidas humanas, el embajador ha destacado la "muy buena resistencia" que está ofreciendo su país frente a "dos grandes y potentes enemigos".

Según ha relatado, las defensas iraníes han conseguido derribar "tres cazas del enemigo" y continúan lanzando oleadas de misiles contra objetivos militares. "He visto noticias de que el enemigo se ha sorprendido por el poder de fuego de Irán", ha afirmado el diplomático. Los ataques se suceden en una escalada de tensión que se puede seguir al minuto en la última hora del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Una guerra regional

Zabib ha confirmado que la guerra se ha extendido a otros países de la región, como Kuwait, Baréin, Emiratos y Arabia Saudí. "Lo habíamos dicho desde un inicio, que si se ocurre la agresión contra nuestro país, la guerra sería regional", ha sentenciado. El embajador ha justificado estos ataques asegurando que no tienen "más remedio" que golpear las bases enemigas en esos territorios porque "se están utilizando esas bases en la agresión contra nuestro país".

Las razones de la invasión

Preguntado por los motivos de esta nueva agresión, después de que en junio de 2025 se argumentara la destrucción de las instalaciones nucleares, el embajador iraní ofrece dos posibles razones. La primera, que "Estados Unidos ha sido secuestrado por un criminal genocida", en una posible alusión a Israel, y que Donald Trump es "un rehén que está siendo chantajeado", mencionando incluso el expediente Epstein.

Según esta teoría, Trump habría traicionado a sus votantes y cambiado su lema de "primero Estados Unidos a primero Israel ahora". Como se ha analizado en COPE, los iraníes han mantenido una postura firme en su programa nuclear. La segunda razón que esgrime Zabib es el petróleo, trazando un paralelismo con Venezuela: "Primero hablaron de democracia [...] pero finalmente lo dijo el propio presidente Donald Trump, dijo petróleo".

Estabilidad interna y la posición de España

Sobre la situación interna, el embajador ha negado que haya inestabilidad, asegurando que llevan más de un mes sin ningún acontecimiento importante. Ha calificado las protestas de enero de 2026 como una repetición de la 'operación AJAX' de 1953. Tras el asesinato del líder supremo Ali Jamenei, Zabib ha garantizado la estabilidad del sistema y la formación en menos de 24 horas de un "consejo provisional de liderazgo" que ya se ha reunido, una situación que requiere un análisis profundo como el que ofrece el diplomático Gustavo de Arístegui sobre la estructura de poder en Irán.

En el plano diplomático, Reza Zabib ha informado de una "muy buena reunión" con el secretario de Estado del Ministerio de Exteriores español. Ha explicado que las preocupaciones de España se centraban en la propagación de la guerra y lo ocurrido en Chipre. Además, ha agradecido la posición española de "rechazar la agresión" por enmarcarse "en el derecho internacional".

Finalmente, ante la posibilidad de que Estados Unidos programe una guerra de cuatro semanas, el embajador ha sido tajante. "Tienen que saludar al fracaso desde ya, porque el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que cuatro semanas de resistencia y defensa", ha advertido.