El meteorólogo Jorge Olcina advierte del fenómeno meteorológico que hará que este día de Reyes sea el más frío de los últimos 40 años: a partir de este día subirán de nuevo las temperaturas

El meteorólogo Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, ha advertido en ‘Fin de Semana’ de la llegada de un temporal de frío y nieve que podría convertir el próximo día de Reyes en el más frío de los últimos 40 años. La situación se debe a la confluencia de dos fenómenos: la borrasca Francis, que ya deja lluvias intensas en el sur y el este, y una masa de aire muy fría procedente del Ártico que desplomará las temperaturas en toda la península.

TE PUEDE INTERESAR El mejor roscón de Reyes de España se elabora en Valencia: Cómo es y dónde comprarlo

La borrasca Francis, protagonista del tiempo

La borrasca Francis ha condicionado el tiempo durante los últimos días. Primero afectó a Canarias y, desde el viernes, se ha desplazado hacia el suroeste peninsular, dejando un tiempo revuelto, nuboso y lluvioso en provincias como Cádiz, Huelva y Málaga. Olcina ha explicado que la borrasca “sigue afectando especialmente a la parte sur de Andalucía” y ya ha comenzado su avance hacia el Mediterráneo.

EFE Varias personas disfrutan de la nieve caída en Morella (Castellón)

Este desplazamiento está provocando lluvias en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, donde algunos puntos han recogido hasta 100 litros en las últimas horas. A esto se suma la llegada de “una masa de aire muy fría, el llamado aire ártico, que nos viene prácticamente desde el Polo Norte”, según el meteorólogo. Esta combinación hará bajar las temperaturas y, con ello, las cotas de nieve.

Reyes en alerta: nieve y cabalgatas en vilo

Aunque la jornada del domingo estará dominada por la lluvia, el escenario cambiará a partir del lunes. Jorge Olcina ha señalado que “a partir de mañana, lunes y el martes, sí que lo que pueda llover por encima de 600 o 700 metros en nuestro país, pues, seguramente lo hará en forma de aguanieve o de nieve”. Esta previsión afecta directamente a las cabalgatas de Reyes del lunes por la tarde, especialmente en puntos del este, el Mediterráneo y el centro peninsular, donde habrá que mantener una “vigilancia prácticamente horaria” para decidir sobre posibles aplazamientos.

EFE Varias personas disfrutan de la nieve caída en Morella (Castellón)

En Madrid, por ejemplo, se prevé que durante la madrugada del lunes pueda caer algo de nieve, sobre todo en las zonas más elevadas de la ciudad y, por supuesto, en la sierra. Olcina también ha querido advertir sobre los peligros en el transporte y el uso del coche, ya que “la meteorología puede ser a veces muy amenazadora en estas fechas”.

Una semana bajo cero

El frío se prolongará durante toda la próxima semana, con su pico de intensidad entre el martes y el jueves. Jorge Olcina ha calificado estos días de “frío y nieve”, aunque ha matizado que “tampoco es una Filomena, como se ha dicho, pero es un temporal de frío y nieve, pues, propio de la época del año”. Se esperan nevadas en ciudades como Burgos y, sobre todo, noches gélidas en todo el país.

Vamos a tener noches muy frías en toda España" Jorge Olcina Meteorólogo

“Vamos a tener noches muy frías en toda España”, ha asegurado el experto. Las temperaturas mínimas alcanzarán valores de 0 grados o negativos en buena parte del interior. En zonas habitualmente más templadas como la costa mediterránea, los termómetros marcarán entre 4 y 5 grados, mientras que en provincias de Andalucía rondarán los 7 u 8 grados, cifras que también se consideran frías para la región. Tras la inestabilidad, se instalará un anticiclón que estancará el aire frío, manteniendo el ambiente gélido durante el día y la noche en los primeros compases de enero.