El poeta colombiano Carlos Granés: “Siempre que llega un presidente nuevo dice que va a cambiar la historia"

El ensayista colombiano ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablar del libro que ha escrito sobre la historia política y cultural de América Latina en el siglo XX, ‘Delirio americano’. En este libro hay un repaso a todas las derivas iberoamericanas escrita por Granés: “Desde que me senté a escribirlo fueron 5 años de trabajo, pero venía pensando en él 10 años”. ¿Cuál es el lugar que más le ha fascinado? “América Latina es muy variada y las experiencias artísticas han sido riquísimas. Por ejemplo, con el Salvador he descubierto un país pequeño del que no se habla mucho”.

Para Granés, Rubén Darío “es uno de los grandes creadores lationamericanos y tuvo mucha influencia en España”. En la entrevista ha explicado que “él era un personaje encandilado por la belleza y desentendido de la política, pero en 1898 empieza a contaminar una poesía que era muy pura”.

Carlos ha querido preguntarle al ensayista sobre las malas ideas que fracasaron en Europa. ¿Por qué en Iberoamérica creen que aún pueden funcionar?“Los europeos también creen que en América Latina también pueden funcionar las malas ideas. Es algo que está en nuestra mentalidad y cultura asumir que todavía somos un continente que sirve como proyección de las fantasías, donde cuenta más la visión y no la realidad para mejorar la sociedad”.Además, ha querido remarcar que “siempre que llega un presidente nuevo lo primero que dice es que va a cambiar la historia del país”, aunque luego no lo cumpla.