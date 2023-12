Le pide a un amigo que le dispare en el brazo: La conocida obra de arte que se fue de las manos

Hace no mucho tiempo, en una feria de arte en Miami se pagaron 120.000 dólares por un plátano pegado a la pared con cinta aislante. De hecho, alguien lo despegó para hacer un show. Aprovechamos esto para preguntarte en 'Herrera en COPE': ¿qué es el arte? No es tan fácil responder a esta cuestión. Además, ha hablado sobre una controvertida obra llamada el 'Disparo de Chris Burden en 1971'. ¿Qué es eso? Descúbrelo en el siguiente audio.

"A mí me hace mucha gracia este hombre. En esos años, toda la performance ni siquiera sabían muy bien qué era arte y qué no. Se les ocurrió alquilar un local y hacer una escultura. Eso consistía en que, un amigo mío me dispare en el brazo. La bala me tiene que rozar y tiene que salir una gota de sangre. Esto es historia del arte".

¿Y cómo se valora? Intentamos arrojar luz sobre este tema con Antonio García Villarán que es crítico de arte y artista plástico.

Explica Villarán que "hay gente que tiene mucho arte. Yo soy un poco artista. Esta es la pregunta del millón. El arte ha cambiado durante el transcurso de los años. En el siglo XXI, es un poco lo que se ha trabajado un poco en las vanguardias del siglo XX".

Burden recibió un disparo en el brazo que le atravesó. Fue a la Policía y contó lo ocurrido. Al final dijo "que no le había salido bien porque no le había salido la gotita de sangre. Le preguntaron que no lo iba a repetir porque eso duele mucho".

Cuenta Alberto Herrera que le apasiona el Barroco y el Renacimiento. A este asunto y a cómo se valora el arte, explica este crítico que "hoy en día es un poco complejo todo. La fotografía estalló y empezaron las vanguardias. El arte abstracto no existía. Lo que ha pasado es que ahora estamos en la resaca de eso. Se ha aceptado porque históricamente rompió. Era el arte de no hacer arte".





Antonio García Villarán tiene un canal de Youtube en el que destapa los mayores fraudes de este mundo tan amplio. Ha hablado sobre Dalí también y su primera época.

"Cuando él pintaba sus cuadros. Después tuvo tres ayudantes. De hecho, hay entrevistas a algunos de ellos. Dalí tiene performance completamente absurdas y tiene obras del principio interesantes. Como pintor no me interesa mucho y era falso. Ni estaba loco, ni nada. Hay gente de la época que dicen que estaba en Marbella desayunando, venía un periodista y empezaba a hacer locuras", narra este crítico de arte en 'Herrera en COPE'

"Yoko Ono hace eso por dos cosas: porque cree que es una artista o se está riendo de todos nosotros"

¿Yoko Ono fue artista por estar casada con John Lennon? Esa es otra pregunta que le hemos puesto sobre la mesa a este experto. Recuerda en 'Herrera en COPE' que Ono "participó en un grupo que decía que para hacer arte no había que hacer nada extraordinario, ni tener destrezas. Y además, es una multimillonaria. Creo que su patrimonio está en 700 millones de dólares. Hace eso porque realmente cree que es una artista o se está riendo de todos nosotros".

Escucha aquí la entrevista completa a Antonio García Villarán en 'Herrera en COPE'.

Por último, cabe recordar que otro perfil muy abordado en la historia es el de Frida Kahlo. García Villarán le ha comentado a Alberto Herrera que "te lo ves por los bolsos, por las maletas y cuando te lees su diario te das cuenta que no era feminista y que era muy machista. Obsesionada con Diego Rivera y sumisa. Su arte es regulero tirando para malo. A mí me gustan los autorretratos. Diego Rivera sí era un buen pintor, pero si tú te fijas en sus cuadros no tienen muchas destrezas técnicas. No creo que Frida Kahlo deba ser una de las mujeres artistas más importantes del siglo XX. Hay muchísimas más".