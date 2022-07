El objeto que John Lennon regaló a un oyente de Carlos Herrera: “Lo guardo como oro en paño”

No cabe duda que los Beatles es una de las grandes bandas de música de la historia y que cuenta con sus seguidores y detractores. Y, como ocurre en la vida, hay quienes los consideran únicos, los mejores… y otros que dicen que no es para tanto y que hay otros artistas mejores que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

El pasado 10 de julio los fans, los seguidores de la banda británica celebraron el #DiaBeatles porque ese día del año 1964 los Beatles regresaban a Liverpool tras una exitosa gira por EE. UU (la primera vez que cruzaban el charco) y, además ese 10 de julio se estrenó la películaA Hard Day’s Night (‘¡Qué noche la de aquel día!’).

Aunque la UNESCOreconoce como Día de los Beatles, el 16 de enero, fecha en la que se inauguró The Cavern, la famosa sala que catapultó la carrera de los británicos.

Primera actuación de 'The Beatles' en 'The Cavern Club' de Liverpool, 9 de febrero de 1961 (CORDON PRESS)





Por eso, en 'la hora de los fósforos' de 'Herrera en COPE' recpordamos a los Beatles con sus seguidores.

Recuerda Óscar que gracias a los Beatles y a una profesora que encontró en su camino siguió adelante con los estudios. “Estaba estudiando 3º de Bachillerato y tuve la suerte de encontrarme con una profesora que supo darme incentivos para que siguiera estudiando porque detectó el problema que tenía para estudiar” nos dice este fósforo. “La profesora era una fan de los Beatles y me enseñaba los temas de las asignaturas cantando con las canciones de la banda de fondo”.

También José Manuel ‘conoció’ a los Beatles cuando estaba estudiando. Él eligió estudiar francés en vez de inglés pero “como éramos pocos en clase, siempre que faltaba el profesor de inglés tiraban de nuestro profesor y juntaban a los alumnos. Inglés no aprendí, pero sí aprendí a amar a los Beatles”, dice José Manuel.

Miguel recuerda cuando vio a Paul McCartney en un concierto en los años 90. Por aquel entonces trabajaba en Alemania y pudo ver a McCartney en Polonia, “una experiencia que no me creía, por lo menos he visto a un Beatle”, relata este fósforos que confiesa “me puse a llorar cuando tocó ‘All my loving y en la pantalla aparecían imágenes de John Lennon”.

José Luis recuerda que en el año 68 se encontraba en Liverpool, era marino mercante, y estaban trabajando en el muelle cuando escucharon que los Beatles tocaban en el campo de Liverpool y fueron a verlos. De aquel concierto cuenta que “era imposible escucharlos del griterío que había”. Pero de aquel día José Luis tiene en su poder un objeto que le regaló John Lennon “una gorra verde que guardo como oro en paño, una gorra tipo playa”, nos cuenta.

Y por último, Manuel, que se define como un gran fan de los Beatles y que tuvo la suerte de conocer al fotógrafo de la banda que se había comprado una casa en Murcia y pudo ver fotografías inéditas.

