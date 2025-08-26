Penas de 1 a 20 años de cárcel y una multa: las sanciones a los autores de los incendios que asolan España

España sigue ardiendo. Hasta la fecha, se han registrado al menos 252 incendios forestales y son ya 410.000 las hectáreas arrasadas por el fuego, lo que supone casi 10 veces más que el pasado año.

Según el último dato proporcionado por el ministerio del Interior, hay 45 personas detenidas desde que comenzó el mes de junio y se investiga a 133 personas.

Uno de los aspectos que más cuesta entender es que la mano del hombre esté detrás de la mayoría de los fuegos y, en muchos casos, ocurra de manera intencionada.

En 'Herrera en COPE' hemos puesto el foco en esta cuestión y nos hemos preguntado qué penas de cárcel les pueden caer a estas personas y de qué dependen las sanciones, de la mano de la fiscal de Medio Ambiente de Castilla y León, Purificación Sobrino.

penas reguladas por el código penal

En primer lugar, la fiscal explica que todas estas sanciones están recogidas en el artículo 353 del código penal y que las condenas varían en función del origen del fuego y de cómo afecte al entorno y sus vecinos.

"Depende de la afectación que pueda haber tenido el incendio. Si es intencionado, va de 1 a 5 años de prisión y se eleva de 10 a 20 cuando ha puesto en peligros vidas humanas. Además, todos llevan asociados una multa", explica.

En el caso de que el fuego se produzca por una imprudencia, la pena es distinta: "El reglamento no marca una pena concreta, se dice que se impondrá la pena inferior en grado para el intencionado. Es decir, pena inferior dependiendo del tipo que estemos aplicando, que depende las circunstancias".

Hay que hacer una distinción inicial entre pirómano e incendiario, los primeros tienen una satisfacción por provocar el fuego, pueden llegar a estar exentos de condena y hay un menor número. En cuanto a los segundos, hay un número mayor.

Aunque en la mayoría de incendios está detrás la mano del hombre, las estadísticas apuntan a que la mayoría vienen por imprudencias.