Ortega Smith, a PP y Cs: "El engaño de Andalucía no va a volver a repetirse"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha acusado a PP y Cs de no tener "firmeza y claridad de ideas" ante una izquierda que pacta con "proetarras, golpistas y totalitarios podemitas" y cree que su formación va a irrumpir en el Congreso y en el Senado tras el 28-A "con mucha fuerza". En su entrevista este viernes con Carlos Herrera en COPE, el dirigente de Vox se ha abierto a pactar con ellos para que no gobierne la extrema izquierda, pero "en base a programas, no personas". Aunque advierte: "Los apoyaremos en la medida que se comprometan a cambiar políticas. Pero con luz y taquígrafo. El engaño de Andalucía no va a volver a ocurrir", ha dicho.

Ortega Smith ha recordado que el pacto andaluz se firmó sólo con el PP porque Cs no quiso ni siquiera recibirlos. "Nos ponían cordones sanitarios", ha denunciado. A su vez, ha criticado que el PP no haya cumplido con los 35 puntos firmados. "Todo son excusas y problemas. Ahora, necesitamos que el pueblo español nos dé una mayoría fuerte para que no estemos condicionados a la cobardía de partidos que dicen una cosa en campaña pero luego a la hora de actuar les tiemblan las piernas", ha dicho. Para él, el discurso de Vox es "claro, valiente y llega a muchos españoles".

Ortega Smith cree que Vox va a entrar con mucha fuerza en el Parlamento tras las elecciones del 28 de abril. "Va a ser algo histórico. Y vamos a ser decisivos para la conformación del próximo gobierno de España. La mejor forma de que sea útil el voto es concentrarlo en una fuerza política que hace lo que dice. La confianza en la política es algo que tiene un valor añadido, por lo que pedimos confianza", ha dicho. En ese aspecto, se ha jactado de que ellos son "libres e independientes" al margen de las presiones. "Nosotros criticamos en Andalucía la desastrosa política de inmigración y la lucha contra la ideología de género. Las dos cosas nos depararaton toda suerte de ataques y opiniones sobre lo que debíamos decir o no. Pero nos hemos mantenido firmes", ha dicho. Entre algunas de las medidas que promoverán tras entrar en el Congreso se encuentran la derogación de subvenciones a los partidos o sindicatos, recorte del 'gasto político', una reforma profunda de la ley electoral o la derogación de algunos impuestos.

Sobre la bronca protagonizada por Bildu este jueves en el Parlamento vasco, donde llamó "nazis" a Policía y Guardias Civiles, Ortega Smith ha dicho que su partido pedirá la ilegalización "de los partidos proetarras". "Teníamos que haber derrotar a ETA en todos los ámbitos, no sólo en el policial. Nosotros estaremos siempre con las víctimas del terrorismo y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha señalado.