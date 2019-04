El burlón mensaje de Rufián a Osborne que Twitter no ha tardado en reprocharle

El programa 'Mi casa es la tuya' está vuelta en Telecinco. La precampaña electoral también está muy presente en la televisión. Son varios los líderes políticos que se están ver por programas en prime time.

Las elecciones generales del próximo 28 de abril están al caer. Por ello, Bertín Osborne recibirá este viernes en su programa a tres de los cinco candidatos a la presidencia del Gobierno. Así lo ha confirmado el propio cantante en un vídeo promocional: “He invitado a mi casa a Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal. Tres han aceptado”.

El programa de actualidad 'Cuatro al día' ya reveló que el 'Especial políticos' de Bertín Orborne entrevistará a Rivera (Ciudadanos), Abascal (VOX) y Casado (PP) por separado. En cambio, Sánchez (PSOE) e Iglesias (Unidas Podemos) han rechazado la invitación.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aprovechó la incógnita del programa la lanzar un mensaje irónico en redes sociales. Se atrevía a comentar que los tres invitados al programa de Osborne serán: “Tardà, Anguita y Maduro”, sentenciando con un #PorraBertín.

La publicación no hizo gracia a muchos tuiteros que no tardaron en responderle de forma aireada:



Si fueran estos tres no podría verlo por qué me producirían nauseas

De los q propones no creo q vaya ninguno!! Porque no los invitará no tiene cojones. Pero no me extrañaría ver a Pablo Iglesias en alguna comidita��������