José Antonio Zarzalejos analiza el papel de Montero en la SEPI

El periodista José Antonio Zarzalejos, en la sección 'Sexto sentido' del programa Herrera en COPE, ha analizado el papel de la vicepresidenta María Jesús Montero en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según Zarzalejos, aunque Montero ha tenido la responsabilidad política sobre este 'holding' público, su implicación ha sido inexistente.

Un 'holding' estratégico bajo control de Moncloa

La SEPI es una sociedad con participación mayoritaria en 15 empresas, como Correos, Radiotelevisión Española y la agencia Efe, y minoritaria en otras 10, incluyendo un 10% en Telefónica y un 28% en Indra. Sin embargo, Zarzalejos sostiene que el verdadero poder no lo ha ejercido Montero, sino el propio Pedro Sánchez a través del jefe de la oficina económica de La Moncloa, Manuel de la Rocha.

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De la Rocha es descrito como uno de los colaboradores del presidente más detestado por el empresariado español y responsable directo del cese de Álvarez-Pallete en Telefónica. Bajo este mando, la SEPI "se ha convertido en la herramienta de intrusión gubernamental en grandes compañías" y su "reputación está bajo mínimos", según el periodista. Un ejemplo de ello es la presidencia de Red Eléctrica Española, ocupada por la exministra socialista Beatriz Corredor.

La batalla por el control de Indra

Actualmente se libra una "batalla" en el consejo de Indra, donde el Gobierno quiere destituir a su presidente, Ángel Escribano, a pesar de que controla el 28 por 100 de su capital. Escribano ha pasado de ser el "empresario amigo al empresario adversario" del Ejecutivo.

La razón formal para su despido es un supuesto conflicto de intereses con su compañía familiar de tecnología de defensa. No obstante, Zarzalejos apunta a que el verdadero motivo es que Escribano "se le resiste" a Sánchez, quien lo consideraba un "gestor que él creyó dócil y que ha resultado que no lo es en absoluto".

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La conclusión de Zarzalejos es contundente al señalar la nula intervención de la vicepresidenta en esta y otras polémicas que han afectado a la sociedad estatal. En sus palabras, "María Jesús Montero, en este asunto tan delicado y en todos los demás que han afectado a la SEPI bajo su responsabilidad, ha sido sorda, muda y ciega".