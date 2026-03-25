Fernando Trías de Bes, economista: "Cuesta crear empresas en España porque cada año se están aprobando en la UE un millón de normas, hay complejidad burocrática"

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha anunciado una nueva regulación que promete revolucionar la creación de empresas en el continente. Según sus palabras, "cualquier emprendedor podrá crear una empresa en 48 horas desde cualquier lugar de la Unión Europea, totalmente digitalizada, por menos de 100 euros y sin capital social mínimo". La propuesta, analizada en el programa 'Herrera en COPE' por el economista Fernando Trías de Bes, suena prometedora, pero esconde una realidad mucho más compleja.

Un régimen pensado para 'startups'

Esta nueva figura societaria, conocida como Régimen 28, está orientada principalmente a empresas de nueva creación. Para acogerse, las compañías deben tener menos de 10 empleados, menos de diez años de vida y dedicar al menos un 10% de sus costes a I+D. Trías de Bes señala que, aunque a priori "no aplica a muchas empresas españolas", el requisito de la inversión en innovación es "bastante subsanable".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

El economista ha querido diferenciar claramente entre el acto de constituir una sociedad y el de ponerla en marcha. Si bien la creación formal "va a ser más rápida y barata", la puesta en marcha seguirá dependiendo de la burocracia de cada Estado miembro. "La puerta de entrada es más fácil, pero las barreras operativas no han cambiado", ha advertido, recordando que trámites como abrir una cuenta bancaria, cumplir con la hacienda local o solicitar licencias específicas no desaparecen.

El verdadero reto: crecer en Europa

Trías de Bes ha subrayado que la principal debilidad de Europa frente a Estados Unidos no es la creación de empresas, sino su crecimiento. "En teoría somos un mercado único, pero la verdad es que no, ya somos 27 marcos legales", ha afirmado. Esta fragmentación, con 60 formas jurídicas nacionales distintas, explica por qué las empresas europeas son de menor tamaño y por qué muchas menos 'startups' logran escalar.

El problema no es la creación, el problema es el crecimiento" Fernando Trías de Bes Economista

Aunque la nueva sociedad europea permitirá operar en otros países con menos trámites iniciales, no resuelve el problema de fondo. "El problema no es la creación, el problema es el crecimiento", ha sentenciado el profesor. La realidad, según él, es que la Unión Europea aprueba más de un millón de normas anualmente, creando una "complejidad burocrática tremenda". La medida actual es una solución "de mínimos" ante la imposibilidad de alcanzar una unificación fiscal y regulatoria real, ya que los parlamentos nacionales protegen sus economías.