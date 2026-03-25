Carlos Herrera analiza el adiós de María Jesús Montero como ministra de Hacienda y la salida de la cárcel de Anboto

Carlos Herrera ha arrancado su monólogo en 'Herrera en COPE' de este miércoles analizando varios frentes de la actualidad, desde el panorama político nacional hasta la excarcelación de miembros de ETA.

El "rescate" de Andalucía

El comunicador ha puesto el foco en las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su "predespedida". Herrera ha criticado que Montero se presente como "probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia" que ahora decide volver a su tierra.

Herrera ha cuestionado el mensaje de Montero, quien afirmó que vuelve "para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste del deterioro de los servicios públicos". El comunicador ha recordado que la ministra manejó las cuentas de Andalucía "en los años en los que estaba en la cola de todos los parámetros del bienestar" y cuando en el PSOE "se quedaban con algún dinero de los parados".

La salida de Anboto de prisión

Otro de los puntos centrales del análisis de Herrera ha sido la salida de la cárcel de la etarra Soledad Iparraguirre, 'Anboto'. Según el comunicador, su excarcelación responde a un

Herrera ha recordado que Anboto fue condenada a 400 años por 20 asesinatos y ha calificado su liberación como un "tercer grado encubierto". Además, ha destacado que el mismo día de su salida, la Audiencia Nacional ha acordado tomarle declaración como investigada por el atentado de la casa cuartel de Santa Pola, donde murió una niña de seis años.

EFE/Chema Moya La dirigente de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, se enfrenta a su tercer juicio en la Audiencia Nacional tras su entrega por Francia

El decreto anticrisis en el Congreso

Finalmente, el comunicador ha repasado la actualidad parlamentaria, marcada por la comparecencia de Pedro Sánchez y la votación del decreto anticrisis. Herrera ha señalado que el Gobierno cuenta con el apoyo de Junts a cambio de aplicar la directiva europea que exime a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros de declarar el IVA.