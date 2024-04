Marian Rojas viaja a Nueva York y así le afecta su experiencia con una familia del Bronx veinte años después

Marian Rojas es una de las psiquiatras más reconocidas en España. Hace unos días, la joven visitaba 'Herrera en COPE' para presentar su último libro, 'Recupera tu cerebro, reconquista tu mente'. Durante la charla con Alberto Herrera, recordaba una anécdota que tuvo lugar durante un viaje que hizo a Nueva York hace 20 años y que marcó su vida.

Marian Rojas revela el hábito que debes incluir en tu rutina para evitar una depresión La psiquiatra explica a Cristina López Schlichting por qué nuestros abuelos se enfermaban menos psicológicamente y cómo puedes aplicar lo que ellos ya hacían

Una niña en Nueva York llamada Marian

"En Nueva York hay una joven de 20 años que se llama Marian", contaba Alberto Herrera, antes de preguntar a la psiquiatra por la historia que hay detrás.

Marian explica que "siempre" le ha gustado mucho el "mundo solidario". "Desde muy pequeña, inculcado por mis padres, todos los veranos iba a ayudar a gente que lo necesitaba. Residencia de ancianos, colegio, gente que está sola, les llevaba dulces, acompañaba a gente mayor que no tiene a nadie y he ido a diferentes lugares y al terminar segundo de carrera me quise ir al extranjero", relata.

En ese momento, encontró un proyecto en el Bronx: "Era una escuela dentro del Bronx que daba clases a niñas cuyos padres estaban en circunstancias terribles. Cárcel, drogadictos, situación marginal... Todo ello hace veinte años era bastante complejo. Yo tenía 20 años y por la mañana iba a clase, daba clases de ética, sinceridad, amistad, amor. Me iban contando sus historias y me las conocía todas".

Un día, a la hora del recreo, Marian salió al bar que acostumbraba a ir, pero tres tipos le pararon por la calle: "Me preguntaron si quería droga, sentí un pánico aterrador. Me acuerdo de que le dije, yo es que la consigo, por otro lado. Salí corriendo y me marché".





Sin embargo, al cabo de unos días, volvió a cruzarse con uno de ellos. El joven se le acercó y le dijo que quería hablar con ella: "Me quiso pedir perdón. En ese momento tienes dos opciones, creértelo o pensar que me va a hacer cualquier cosa, y le pedí que me dejara en paz".

"De repente me dijo que necesitaba dinero porque su novia tenía que abortar y no lo tenían. Me paré y me empezó a contar su historia. Me dijo que llevaba 10 años con ella, que era la persona que más quería, pero que no estaban preparados".

Tras escuchar su historia, Marian conoció a la novia: "Estuvimos hablando, tenían miedo. Se querían, había ganas, pero les daba pánico la situación porque los dos estaban sin trabajo". La psiquiatra tiró de contactos y consiguió que ambos empezaran a trabajar. "Esa niña nació y se llama Marian".





Marian Rojas en 'Herrera en COPE'

En su entrevista en 'Herrera en COPE', la psiquiatra ha explicado de dónde viene su vocación: "Mi madre me llevó a la Bolsa y me dejó hablando con un agente para que me explicara lo que es la Bolsa. Cuando volvió, yo le estaba diciendo al señor: "Usted está triste, a usted le pasa algo". Y mi madre me dijo que me dedicara a lo de mi padre".

Rojas ha explicado que las redes sociales y la inmediatez nos ha hecho "adictos a la irrelevancia, nos cuesta mucho lo profundo, lo complejo". Ha explicado que "lo complejo, nuestro cerebro, la zona que nos ayuda a profundizar, empatizar, no tiene una capacidad infinita y se va desgastando al o largo del día".

