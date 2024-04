El ejercicio que recomienda Marian Rojas a sus pacientes para mejorar el sistema inmunitario: "Vale la pena"

¿Qué hábitos de nuestra rutina pueden ayudarnos a cuidar nuestra salud? Marian Rojas le ha explicado a Cristina López Schlichting la lista que ella recomienda para "estimular la buena vida sin enfermar".

Ha sido durante su paso por los micrófonos de 'Fin de Semana', donde la psiquiatra ha presentado su nuevo libro, 'Recupera tu mente, reconquista tu vida'. Dentro de esta lista, hay dos que llaman especialmente la atención, descubre de cuáles se trata en el siguiente audio.

"Marian da una lista para estimular la buena vida sin enfermarte. Evidentemente, está hacer deporte, iniciar proyectos nuevos, desconectar del mundo digital, aprender algo nuevo que motive", apunta la directora y presentadora de 'Fin de Semana'.

Sin embargo, hay dos aspectos que le han llamado la atención y sobre los cuales pide a la psiquiatra que profundice: las duchas de agua fría y el ayuno.

Dopamina para mejorar nuestra salud

Marian explica que está comprobado que "cuando dejas sufrir a tu cuerpo un poquito de dolor, es decir, microdosis de dolor, un poquito de ayuno, un poquito de agua fría, me apetece meterme en Instagram, pero no me meto, me apetece comprarme esto y no me lo compro, me apetece mirar el WhatsApp y no lo hago. Es decir, pequeñas dosis de dolor, se genera dopamina endógena".

En concreto, "en las personas que han sido adictas, que han generado esa dopamina, la han liberado de forma masiva, cuando van al agua fría, sienten algo parecido a lo que sentían en esos momentos con la liberación de dopamina".

"Las duchas de agua fría generan dopamina endógena, al igual que el ayuno, es decir, permitir que el cuerpo sufra un pelín de hambre y un pelín de sed, se ha visto que mejora el sistema inmune, el sistema digestivo", añade la psiquiatra.

Por tanto, "permitir lo que se llama el ayuno de dopamina", es decir, "saber dónde yo libero más dopamina" e intentar ponerlo en práctica "vale la pena".

'Recupera tu mente, reconquista tu vida'

Más allá de este consejo, la psiquiatra ha desgranado las claves que pone en valor en su nuevo libro. Por un lado, ha explicado por qué el título fue uno de los aspectos más complicados.

"Es un libro sobre cómo recuperar tu mente y es que hemos perdido el control de nuestra vida. Y una de estas veces, hablándolo, dije, se queda aquí. Y empecé a hacer juegos de palabras y salió. Ya que el primer libro fue el cortisol, el segundo había sido la oxitocina y este era la dopamina", ha señalado.





La importancia de los hábitos

"En el libro voy explicando cómo se genera un hábito, cómo una frase que la he puesto varias veces que es, el cerebro recuerda lo que le calma, el cerebro recuerda lo que le excita. El cerebro recuerda lo que le calmó, si a mí me calma el alcohol, cuando estoy en un momento de estrés, me pide alcohol. Pero puede ser el alcohol, el deporte, las redes sociales, etc", desgrana Marian Rojas.

Y es que, "cuanto más placer, cuanto más liberación de dopamina. Al otro lado, las moléculas del dolor empiezan a activarse para equilibrar esa balanza. Si tú te haces adicto a algo, cocaína, por ejemplo. Llega un momento que ya no consumes por el placer de la cocaína, sino por evitar el dolor que tienes".

Vuelve a escuchar aquí la entrevista completa de Marain Rojas en 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting.

