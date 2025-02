El presidente de Premier Pádel España revela el mensaje de Roland Garros ante el boicot en Gijón: "Están preocupados"

La tensión en el mundo del pádel ha alcanzado nuevas cotas tras el reciente boicot protagonizado por los mejores jugadores del circuito Premier Padel en el torneo de Gijón, un evento de categoría P2. En una entrevista exclusiva en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, Joan Cuscó, presidente de Octagon (empresa promotora de los torneos Premier Padel en España), explicó las implicaciones de este movimiento de los jugadores, así como las preocupaciones de los promotores, incluidos los de Roland Garros.

La decisión de los 100 mejores jugadores del ranking de no participar en el torneo de Gijón, el primero de la temporada, ha puesto en alerta al mundo del padel. Los jugadores, en su mayoría, exigen una mejora de condiciones en cuanto a premios, el sistema de puntuación y la sostenibilidad del circuito, cuestiones que han generado un choque con la organización. Joan Cuscó, en su intervención, dejó claro que esta decisión no tiene precedentes, pero que, debido a la categoría P2 del torneo (equivalente a un ATP 500 en tenis), los jugadores no están obligados a participar.

Cuscó también destacó que este boicot podría tener un carácter temporal. "Gijón fue el primer P2 de la temporada, pero Valladolid, que se celebrará en junio, no debería verse afectado. La negociación probablemente se resolverá en los próximos 15 o 20 días", apuntó. La división entre los intereses de los jugadores top 10 y el resto de los competidores también ha sido un factor clave en las discusiones, según explicó Cuscó.

Alamy Stock Photo Chingotto Federico (ARG) y Navarro Francisco Paquito (ESP) vistos en acción contra Lucas Bergamini y Victor Ruiz Remedios durante el partido Milan Premier Padel P1 entre Bergamini Lucas (BRA)/Ruiz Victor (ESP) Vs Chingotto Federico (ARG)/Navarro Francisco (ESP) en el Allianz Cloud Arena

Aunque el evento de Gijón continuará según lo planeado, el boicot tiene consecuencias profundas para la organización y los promotores. Cuscó reveló que el impacto económico de este rechazo está siendo significativo para los organizadores del torneo, como Octagon y el Ayuntamiento de Gijón. A pesar de ello, se han mantenido firmes en su decisión de seguir adelante con el torneo, incluso sin la presencia de las principales figuras del padel.

El mensaje de Roland Garros

"Vamos a seguir adelante con todo exactamente igual", aseguró Cuscó, reconociendo que las mejores jugadoras sí estarán presentes, lo que asegura al menos el atractivo del evento desde el lado femenino. "No vamos a cambiar un solo detalle y esperamos que el público lo reciba con entusiasmo", añadió, a la vez que reiteró su confianza en que las negociaciones de los jugadores con Premier Padel y la Federación Internacional de Padel (FIP) lleguen a buen puerto.

Sin embargo, el boicot está teniendo un impacto mucho mayor en el circuito global de padel. El presidente de Octagon reveló que Roland Garros, un evento emblemático que ahora acoge a los torneos de padel, está preocupado por los recientes acontecimientos. "Roland Garros no ha visto con buenos ojos este boicot. Ellos han mostrado su inquietud y han dejado claro que no podemos permitir que esto afecte al circuito", comentó Cuscó.

La importancia de Roland Garros para el desarrollo del padel es incuestionable. Tener un torneo de padel en sus instalaciones, con los mismos recursos y el mismo trato que los jugadores de tenis, representa un hito para el crecimiento del deporte. La noticia de que los promotores locales están reconsiderando su participación por miedo a los efectos del boicot pone en peligro una de las alianzas más estratégicas para el futuro del padel profesional.

Alamy Stock Photo Antes de la Final de Milan Premier Padel P1 2022 en Allianz Cloud el 12 de diciembre de 2022 en Milán, Italia

El próximo mes, los torneos de Premier Padel en España seguirán bajo el radar de los aficionados y los actores del sector. Gijón ya ha superado la prueba del boicot, pero los ojos están ahora puestos en Valladolid y, por supuesto, en la continuidad de la relación con grandes instituciones como Roland Garros. Sin duda, el futuro del padel profesional dependerá de cómo se gestionen estos conflictos y cómo se logren acuerdos que garanticen el crecimiento sostenible de este apasionante deporte.