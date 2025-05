Un policía nacional explica en qué parte del aeropuerto Madrid-Barajas se producen problemas por las personas sin hogar y por qué

La situación de las personas sin hogar que duermen en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se está complicando por momentos. En la actualidad, se estima que unos 500 sintecho utilizan las instalaciones del aeropuerto madrileño como refugio nocturno.

Esta situación ha generado importantes problemas de higiene, así como la proliferación de insectos como chinches, cucarachas y arañas, mientras las administraciones implicadas se cruzan reproches sin ofrecer soluciones. En materia de seguridad está la Policía Nacional quien se encuentra controlando en todo momento todo lo que pasa en las terminales de este aeropuerto.

Para ello, Ángel Expósito ha entrevistado en 'La Linterna' a Laura García, portavoz del sindicato JUPOL, que ha asegurado que "a efectos prácticos es como si estuviesen en la vía publica. Es como si la Policía echase a la gente de la calle a la calle".

El aeropuerto no ha dejado de funcionar con normalidad pese al aumento en las últimas semanas de las personas sin hogar que busca en la T4 de Barajas un refugio donde pasar la noche. Los problemas de salubridad crecen exponencialmente y ante la inseguridad genera la portavoz de JUPOL ha manifestado que "los problemas de competencias volvemos a ver cómo se convierten algo político cuando se tiran la pelota los unos a los otros, pero sin aportar ninguna solución. Recordemos que lo que hay allí son personas que están en exclusión social, y lo que quieren es barrerlas de un lugar a otro olvidándose de que son seres humanos. Nadie sabe por qué esas personas han llegado a esa situación".

Los trabajadores enfrentan problemas con las personas sintecho en la conocida como “zona tierra” del aeropuerto, que es la que está abierta al público. Baños llenos de sangre, botellas de alcohol rotas, jeringuillas por los suelos... la salubridad no para de crecer y eso lo pagan los trabajadores y la seguridad. "No se puede realizar otro tipo de refuerzo, la comisaría no dispone de más policías. No está adaptado a las necesidades reales de cada lugar y hay situaciones que nos sobrepasan porque precisamente no disponemos de personal y eso es lo que más reclaman los compañeros que están allí", ha manifestado Laura García.