Lo que pide Tomás Guasch al Real Madrid para despedir a Carlo Ancelotti: "Le echaremos de menos"

Cómo será la despedida de Carlo Ancelotti en el Real Madrid sigue siendo toda una incógnita. Más cuando, más de 24 horas después de que la Conferencia Brasileña anunciara al italiano como su nuevo seleccionador, el Real Madrid mantenga su silencio.

Cabe recordar que el propio Ancelotti ha sido el primero en pedir "no hacer un drama de esto", dejando claro que su voluntad es "acabar bien el tramo final y esta fantástica aventura. Por el respeto que tengo en este club y en estos jugadores estoy focalizado en lo que me queda en este club", sin tampoco incidir más en la circunstancia por la que el club aún no haya anunciado que no terminará su contrato con el Real Madrid al término de la presente temporada.

PA / Cordon Press Carlo Ancelotti, en rueda de prensa con el Real Madrid

El caso es que el Real Madrid sigue marcando sus tiempos al respecto, y ya no solo no anuncia la salida de Ancelotti sino que tampoco dice nada sobre Xabi Alonso, que será el próximo en ocupar el banquillo del primer equipo. Tal como informó este martes Miguel Ángel Díaz, lo que tiene previsto el Real Madrid es emitir dos comunicados en los próximos días: uno sobre Ancelotti y uno sobre Xabi Alonso. Es probable que a final de semana se anuncie ya que Ancelotti no sigue para empezar a preparar el homenaje de la próxima semana, en el partido que el Real Madrid jugará en el Santiago Bernabéu ante la Real Sociedad.

Todo apunta a que la despedida al técnico italiano será digna de su palmarés con el club blanco durante sus dos etapas, pero tal como se están prodiendo las cosas estos días, la duda está en el aire: ¿Se va Ancelotti del Real Madrid por la puerta grande?

¿Cómo imgainar la despedida a carlo ancelotti?

Es la pregunta a la que respondieron Tomás Guasch y Emilio Pérez de Rozas en Deportes COPE, con Manolo Lama.

Pérez de Rozas no intuye una despedida que no sea "extraordinaria, brutal, íntima, fantástica del Bernabéu, una gran despedida", pero eso no quita para que critique duramente al Real Madrid por no estar a la altura del italiano: "Otra cosa es lo que está haciendo el Real Madrid con él. No deja de ser un esperpento que la Confederación Brasileña anuncie que es el nuevo seleccionador mientras a Ancelotti le queda un año de contrato con el Real Madrid".

EFE Carlo Ancelotti, durante el Clásico en Montjuic

En otras palabras: "Es decir, se autodespide, supongo que habiendo llegado a un acuerdo con el Madrid. Pero no entiendo por qué el Madrid no hace las cosas con el señorío que parece ser que se le ha distinguido durante tanto tiempo", criticó.

Tomás Guasch pide una despedida "por la puerta grande y bajo palio". Y ruega que su "año malo" no cambie nada: "¿Que ha tenido un año malo? Pues mira, el mismo que Pep Guardiola, casualidad. Y los piperos no han hablado de eso, por cierto".

"Todos pierden, querido, en este mundo, todos perdemos", comentó Guasch con resignación antes de desear que "ojalá entre Xabi Alonso y Hansi Flick ganen la mitad que 'Carletto' en lo que les quede de vida. Ancelotti, además, es un señor y un caballero. En eso, invencible. Le echaremos de menos".