Marian Rojas desvela la técnica que sigue con sus pacientes en consulta: "Comprender es aliviar"

Es una de las psiquiatras más reputadas del país. Marian Rojas se ha convertido en toda una referente por su habilidad para explicar a los ciudadanos qué ocurre en sus cerebros, en ayudarles a entender qué ocurre en sus cabezas y por qué actúan de la manera en que lo hacen. Y este miércoles ha pasado por 'Herrera en COPE', donde ha recordado un episodio de su vida, cuando tenía siete años.

"Mi madre me llevó a la Bolsa y me dejó hablando con un agente para que me explicara lo que es la Bolsa. Cuando volvió, yo le estaba diciendo al señor: "Usted está triste, a usted le pasa algo". Y mi madre me dijo que me dedicara a lo de mi padre", ha confesado a Alberto Herrera. Y es que para quien no lo sepa, Marian Rojas es nieta de Luis Rojas Ballesteros, uno de los primeros psiquiatras españoles, e hija de Enrique Rojas, historia de la psiquiatría en nuestro país.

Ella ha sabido seguir sus pasos y ahora presenta su tercer libro 'Recupera tu mente, reconquista tu vida'. Rojas ha explicado que las redes sociales y la inmediatez nos ha hecho "adictos a la irrelevancia, nos cuesta mucho lo profundo, lo complejo". Ha explicado que "lo complejo, nuestro cerebro, la zona que nos ayuda a profundizar, empatizar, no tiene una capacidad infinita y se va desgastando al o largo del día".





Cuando llegan las últimas horas de la jornada, ha explicado, "estamos agotados y nuestra cabeza no puede, está sobreestimulada. Pide lo fácil, lo superficial, no tiene profundidad", ha agregado. La velocidad ha hecho que nos quedemos "con el grueso" y perdamos "los detalles" por el camino. "Cuando eres adicto a lo irrelevante, cuando necesitas dopamina a todas horas, tu cerebro no puede", ha argumentado.

Marian Rojas desvela la técnica que sigue con sus pacientes en consulta

La psiquiatra también ha explicado cuál es su forma de trabajar en consulta. "Comprender es aliviar", ha dicho. Ese era el nombre que le puso a su blog cuando tenía 22 o 23 años. "Era consiente de que la gente que iba a terapia solo tomaba pastillas y nadie le explicaba, y así no iba a mejorar", ha confesado. Por ello, su mayor empeño y es el método que aplica a día de hoy, es "explicar a la gente a entenderse y voy dibujando las cosas. Esto pasa por esto, esto supone esto. Explico a la gente por qué suele elegir a esas parejas, por qué tiene momentos de bajón. Por como es, por lo que ha vivido".

También ha contado que cuando comenzó en esta profesión, quería prevenir. "Igual que hay prevención de cáncer, por qué no de salud mental. Para mí es bajar a lo más sencillo sin quitar rigor al cerebro y lo que se va sabiendo, y llegar a la prevención. Cuando llegas te comprendes, hay un alivio enorme".

La psiquiatra también se ha referido a esas personas que atraen cosas buenas. "Hay gente que tiene buena suerte y mala suerte", ha dicho. Y a su juicio lo mejor es "prepararse", porque "cuando te preparas, percibes mejor las oportunidades. Cuando hay optimismo en la vida, cuando te ilusiones, hay una área en el cerebro que eso de lo que estás ilusionando, puede aparecer cerca, tu cerebro lo ve. El cerebro es muy agradecido", ha agregado.





En último lugar, Rojas ha asegurado que el "único fast" que le metería a la vida es que las sanaciones "sean más rápidas". También ha hecho alusión directamente al amor. "Es lo único capaz de salvar los peores momentos de dolor", ha subrayado. No solo el amor a uno mismo, sino también el amor de pareja, las amistades o incluso el amor por una pasión. A todo esto ha sumado el "amor a los recuerdos".

"Recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó e incluso más", ha señalado. De hecho, ha recordado cuando su padre preguntaba a aquellas parejas con algún tipo de crisis cómo se conocieron. "Algo pasa, cuando uno revive eso y más recuerdos... amar es volver a traer al corazón esos momentos. No tengamos miedo a esos recuerdos", ha concluido.