Una española que vive en EE.UU. va a un bar y no puede creer el gesto del camarero al traerle la cuenta

Son muchos los españoles que deciden poner tierra de por medio para afrontar nuevos retos. Bien sea por motivos profesionales o personales (quizás para descubrir nuevas culturas), la marcha de muchos jóvenes para buscar experiencias vitales es un hecho. Las redes sociales nos permiten descubrir anécdotas que ellos mismos cuentan. Un ejemplo de ello es lo que contaba una tiktoker llamada Aitana, que vive en Estados Unidos y que narraba lo que hacen allí cuando se pide la cuenta en un bar.

Al comienzo del vídeo, explica que vive en Minnesota, Estados Unidos. Pero, más allá de eso, indica que en España es normal que, cuando pides la cuenta en un establecimiento, te traigan el ticket con el precio de todo lo que has consumido y el datáfono para pagar. Siempre y cuando no quieras pagar en efectivo, claro.



Un vecino de Logroño abre un bar, hace caso a su hija con un postre y así sufre las consecuencias El jueves, hablamos con nuestros 'fósforos' sobre dulces en unas fechas tan señaladas como las que vivimos con la Semana Santa Paola AlbaladejoRedacción Herrera en COPEMadrid 29 mar 2024 - 08:58

Pero lo sorprendente es que esto no es lo normal en EE.UU. Hay un gesto que realizan que choca mucho con las costumbres en nuestro país a la hora de abonar lo pendiente de pago.

Asegura esta joven que hay varios modos en los que puedes pagar, pero hay una en concreto que le ha llamado más la atención: "Te traen la cuenta, tú dejas la tarjeta en la mesa. Se llevan la tarjeta, meten como el número de la tarjeta o no sé qué meterán en la máquina, luego te traen la tarjeta y la cuenta y tienes que poner la propina que dejas". Prosigue su discurso indicando que, cuando te marchas del bar en cuestión, es cuando te hacen el cobro con la propina.

"Claro, es una cosa que a mí me sorprende porque, ¿cómo sé yo que me van a cobrar el dinero que yo he puesto? Reflexiona esta española en su cuenta de TikTok. Ha incidido mucho en que se encuentra bastante sorprendida con la práctica.

Así que, ya sabes. Si estás pensando en cruzar el charco e irte hasta Estados Unidos, debes saber que, tienes que dejar una propina y se llevarán tu tarjeta (provisionalmente) con ellos.

Esto fue lo que encontró al tirar la basura una española que también vive en Estados Unidos

Otra usuaria de España, que también vive en Estados Unidos, narró qué fue lo que se encontró al tirar la basura.

Lo primero que se encontró era una aspiradora de la marca Dyson que, para su sorpresa, funciona como si estuviera nueva. "No te creo, ¿qué hago? ¿La dejo? Es que no la voy a dejar, me la voy a llevar, la mía está empezando a fallar y la que cogí en el anterior, solo tiene esta parte", comenta la joven realmente sorprendida.

En la basura también había una bici que no tiene sillín y un saco de arena, sin abrir, para tus plantas. En su búsqueda, también dan con una barbacoa y no es la primera que encuentran. Además, hay una impresora que aparentemente está en buen estado y un dispensador de agua que "vale una pasta".





Pero es que la cosa no queda aquí. Por último, explicó que había gente que también desechaba una televisión (aparentemente nueva) o una cinta de correr.