María G. de Jaime: “Tener a nuestro primer hijo a los 19 años, ha sido el mejor regalo que nos ha dado Dios”

María García de Jaime y Tomás Páramo decidieron, hace unos años, apostar por la vida y recibir el “mejor regalo que nos ha dado Dios”, como dice María en 'Herrera en COPE'.

Esta pareja estudiante de Derecho tenía 19 años cuando recibieron la noticia de que iban a ser padres. En principio, para ellos fue “como un jarro de agua fría” confiesa García de Jaime, aunque insiste que tener a Tomi “ha sido el mejor regalo que le ha dado Dios”.

Además, en ese momento, recuerda María “Tomás y yo comenzamos nuestra vida juntos con nuestro hijo” y aunque tenían 19 años y estaban estudiando y “fue durísimo y nos tocó madurar de golpe, ahora vemos que realmente nuestra vida era eso”, confiesa ella.

Con Tomi ya en el mundo, con sus cuidados y atenciones, sus jóvenes padres aprendiendo y estudiando, tuvieron que renunciar a muchas cosas propias de su edad. Aunque a alguna que otra fiesta iban de vez en cuando "a alguna muy especial", dice María porque "tuvimos la suerte de tener a nuestros padres que nos ayudaron un montón, son unos súper abuelos". Y a pesar de ir "contracorriente" con sus amigos, "levantarte por las mañanas y ver la cara de tu hijo, nos decíamos: 'jo, es que merece la pena estar aquí y no en otro sitio".













Defensores de la vida





No fue fácil para María y Tomás afrontar lo que les venía y menos siendo tan jóvenes. Por eso, la gente les decía que si “estáis locos, cómo vais a tener un hijo a los 19 años, no tenéis nada…”, cuenta María de quienes intentaban evitar que se ‘metieran’ en ese lío y tomaran la decisión de no tener al bebé.

Sin embargo, ellos lo tenían muy claro porque “nos teníamos a nosotros que era lo importante” señala María que asegura que “lo que más nos hizo pensar es que llevábamos defendiendo la vida todos los años y cuando de repente lo teníamos delante, no podíamos hacer otra cosa porque era incoherente”.

"Menos mal que los hicimos así", se alegra María.









Familia numerosa





En 2021 llegó al mundo Catalina, la segunda de sus hijos.









Con Tomi y Catalina, María y Tomás forman una familia perfecta, aunque García de Jaime confiesa que “nos encantaría ser familia numerosa, sería un regalazo para nuestros hijos. Me parece que los hermanos, al final, son un regalo y nos encantaría”.