La indignación de Pepe Prieto con la expulsión de Marcao contra el Real Madrid: "Todos tenemos errores, pero no puede ser que siempre salga perjudicado el mismo"

El Real Madrid despide el año recibiendo en el Santiago Bernabéu al Sevilla en la 17ª jornada de Primera División, en un partido en el que el conjunto blanco buscará despedir el año con una victoria que le permita acercarse a un FC Barcelona que terminará el año como líder haga lo que haga frente al Villarreal.

El encuentro, además, podría servir a Xabi Alonso para tener unos días de desconexión tranquilo pese a estar cuestionado. Y para lograr esa calma, el técnico tolosarra apostó por un once titular muy ofensivo con Güler, Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

EL REAL MADRID GANA SIN BRILLO

El Sevilla saltó al terreno de juego a presionar a un Madrid que acostumbra a cometer errores en la salida de balón. Y pese a que Fran García pudo adelantar a los blancos, fueron los hispalenses los que crearon más peligro sobre la portería de Courtois con varias llegadas en los primeros minutos de partido. Unas ocasiones de gol que desataron los primeros silbidos del Santiago Bernabéu contra su equipo.

Los de Xabi Alonso intentaron reaccionar y lo hicieron con dos disparos de Mbappé. Con el paso de los minutos, el Real Madrid se adueñó del balón y encontró el premio del gol en una falta lateral sacada por Rodrygo. El brasileño mandó el balón al corazón del área y allí apareció Bellingham para poner el 1-0 con un cabezazo inalcanzable para Vlachodimos.

EFE Bellingham celebra el 1-0 del Real Madrid contra el Sevilla.

Tras el descanso, los del Almeyda salieron a buscar el empate. Una igualada que evitó Courtois hasta en tres ocasiones, dos de ellas a Isaac Romero. Un dominio al que Mbappé respondió estrellando un cabezazo en el larguero en una jugada aislada.

Pero una entrada de Marcao en el centro del campo cambió el partido por completo. El defensa cometió una falta en el centro del campo sobre Bellingham y Muñiz Ruiz le expulsó tras mostrarle la segunda cartulina amarilla. Una amonestación que enfadó al futbolista, que se encaró con el árbitro porque en la primera parte no hizo lo mismo con Rodrygo.

Ya en los minutos finales, Kylian Mbappé sentenció el partido marcando el 2-0 definitivo, después de que Juanlu derribara a Rodrygo en el interior del área y el árbitro señalara el punto de penalti. Un gol que además sirvió al delantero francés para igualar a Cristiano Ronaldo como máximo goleador del Real Madrid en un año natural con 59 tantos.

PEPE PRIETO

La expulsión de Marcao en el minuto 67 fue muy comentada en la retransmisión de Tiempo de Juego y Pepe Prieto fue muy claro con su opinión sobre la jugada.

EFE Marcao se encara al colegiado Muñoz Ruiz tras ser expulsado.

"Igual que antes con Rodrygo, si tienes duda, pues no lo expulses", decía el comentarista. Y agregaba: "Es que el partido ahora mismo se acaba de romper. Y aunque Marcao esté fuera de lugar y vaya fuerte... el árbitro estaba deseando bailar y solo ha faltado que le prenda la mano".

Paco González, por su parte, insistía en que el defensa del Sevilla se había equivocado saliendo hasta el centro del campo a realizar esa falta. Y Pepe Prieto, para finalizar, comentaba: "Estas cosas pasan, hay errores de todos. Pero lo que no puede ser es que siempre salga perjudicado el mismo".