La reacción de Manolo Lama tras el cambio a Vinicius con "más pitos que aplausos": "Y ha sacado Florentino el móvil del bolsillo"

El Real Madrid sumó una importante sin brillo ante el Sevilla por 2-0 gracias a los goles de Bellingham y de Mbappé, este de penalti. Los del Sevilla además se vieron perjudicados por la expulsión a Marcao en el minuto 68.

mbappé

Mbappé igualó el récord de goles en un año natural en el Real Madrid, que, hasta este sábado, ostentaba en solitario Cristiano Ronaldo gracias a sus 59 tantos en 2013. Y vio cerca la opción de superarle, pero un penalti a favor del Real Madrid en el 89 fue anulado posteriormente por el colegiado tras revisarlo en el monitor del VAR.

rodrygo

Otro de los protagonistas del encuentro fue Rodrygo Goes. Uno de los mejores de su equipo. Él fue quien puso en juego la falta en la jugada del primer gol. También estuvo envuelto en polémica por una acción con Marcao en la que los jugadores del Sevilla pidieron la segunda amarilla después de que hubiera visto la primera por simular un penalti.

Imagen de la acción de Rodrygo con Marcao en el Real Madrid-Sevlla

vinicius

En el minuto 83, Vinicius fue sustituido por Gonzalo García. Cambio que recibió "más pitos que aplausos" como se analizó en Tiempo de Juego durante la retransmisión del encuentro.

Manolo Lama, que narró el choque en Tiempo de Juego, se fijó también en una imagen que se pudo ver durante el cambio: "Xabi Alonso está acojonao, y ha sacado Florentino el móvil del bolsillo".

EFE El cambio a Vinicius en el Real Madrid-Sevilla

En opinión de Manolo Lama, ese cambio se produjo porque el de Tolosa "quiere meter al menos a un tío que corra y como no va a quitar a Mbappé".