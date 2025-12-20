Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, muy crítico con el colegiado Muñiz Ruiz por su arbitraje en el Madrid-Sevilla: "Ha hecho casi todo mal"

El Real Madrid ha conseguido una importante victoria por 2-0 frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu, un resultado que le permite dormir a un punto del FC Barcelona en la clasificación de LaLiga. Sin embargo, el encuentro, decidido con goles de Bellingham y Mbappé de penalti, ha estado marcado por la polémica actuación del colegiado, Muñiz Ruiz, que ha sido duramente analizada por Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego.

Un suspenso para Muñiz Ruiz

El análisis de Pedro Martín al final del partido ha sido contundente, otorgándole al árbitro una nota de un 2. El especialista ha criticado su labor en general, pero ha puesto el foco en los minutos finales del encuentro. "Los últimos minutos han sido casi todo de Benny Hill", ha asegurado Martín, quien considera que el colegiado "ha hecho casi todo mal".

Una de las jugadas más controvertidas ha sido la expulsión del sevillista Marcão. Sobre esta acción, Pedro Martín ha señalado que fue una decisión evitable que perjudicó el desarrollo del partido. "La expulsión de Marcão se la podría haber ahorrado", ha sentenciado el analista, sugiriendo que una mejor gestión por parte del árbitro habría sido preferible.

Los penaltis, a debate

Las áreas también han sido foco de polémica. Martín ha sido claro sobre un penalti reclamado por el Sevilla, afirmando que "no me parece penalti por ningún lado". Por el contrario, sí ha considerado acertada la señalización del penalti a favor del Real Madrid, que posteriormente transformaría Mbappé para igualar el récord de Cristiano Ronaldo.

EFE Kylian Mbappé celebra el 2-0 del Real Madrid contra el Sevilla.

Finalmente, el especialista arbitral ha hecho referencia a la confusión generada en torno a otras penas máximas, describiendo como "de Benny Hill" a los "dos que ha pitado y despitado a favor del Madrid". Esta serie de decisiones caóticas, con Javier Iglesias actuando desde el VAR, ha cimentado la baja calificación de Muñiz Ruiz en un partido clave para la parte alta de la tabla.