Almeyda estalla contra Muñiz Ruiz, el árbitro del Real Madrid-Sevilla: "No soy ningún payaso de ningún circo"

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, ha comparecido en rueda de prensa tras la derrota de su equipo por 2-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. A pesar de felicitar al conjunto blanco, el técnico ha centrado su discurso en la polémica actuación arbitral, aunque antes ha querido elogiar a sus jugadores: "Quiero agradecerle al grupo de jugadores que entreno por la entrega, por la determinación, porque mostraron que, más allá de la derrota, este es el camino para salir de donde queremos salir".

El motivo de la expulsión

El técnico argentino ha desvelado la razón de su expulsión en la segunda parte. Según Almeyda, el colegiado le mostró la tarjeta roja después de decirle que "estaba cansado que yo dijera del respeto". El entrenador ha defendido que su protesta fue siempre correcta: "El reclamo, cuando es con respeto, es válido para mí".

Almeyda ha defendido su trayectoria y ha retado a que se hagan públicos los audios para demostrar que no insultó al colegiado. "Me gustaría que escuchen los audios, porque si no es fácil sacar gente. No soy ningún payaso de ningún circo, tengo mi historia en el fútbol, pero tengo historia como hombre", ha sentenciado. Para el técnico, "los hombres dialogan", y ha acusado al árbitro de "falta de humildad" y de convertir el deporte en "autoritarismo".

Críticas a las decisiones arbitrales

El entrenador del Sevilla también ha criticado decisiones concretas del partido. "Nunca vi que en dos minutos cobren dos penales seguidos", ha afirmado con sorpresa. Almeyda se ha preguntado irónicamente: "¿Tanto apuro había? Hay un VAR". Ha concluido de manera tajante que "hoy el arbitraje dirigió muy mal", aunque ha querido dejar claro que no lo usa como excusa: "Felicito a Real Madrid por su victoria, y no estoy diciendo que fue beneficiado por eso".

Si hay una falta de respeto mía, que la expongan" Matias Almeyda Entrenador del Sevilla

Finalmente, Matías Almeyda ha insistido en su petición a los periodistas. "Pidan audios", ha repetido, "si hay una falta de respeto mía, que la expongan. Si hay una mala educación mía, que la expongan". El técnico ha defendido su integridad —"Tengo valores y no me regalo con nadie"— y ha finalizado con una reflexión personal sobre el colegiado: "El árbitro debe tener hijos, debe tener un montón de cosas como para sentirse que hoy actuó mal".