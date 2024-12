Lleva a su hijo a un campamento de verano y no da crédito a lo que descubre al recogerlo, entre lo mejor del año

Estas fiestas queremos recuperar algunos de los contenidos más destacados de 'Herrera en COPE'. Es el caso de esta 'hora de los fósforos' en los que preguntábamos a nuestros oyentes sobre campamentos singulares.

Yolanda es la primera 'fósfora' que nos contaba su caso en 'Herrera en COPE'. Se ha declarado fan incondicional de María José Navarro. Relata que su hijo, desde los ocho años, va a campamentos de verano. En uno de ellos, relata que el último día, al recogerlo, le pidieron que ayudase a recoger las tiendas de campaña. Esta mamá, al llegar, se encontró que "había como cuatro o cinco arañas en la tienda de mi hijo. Fue brutal. Justo en la zona en la que dormían. Se ve que había nidos ahí. Nunca volvió a ir a esa zona. Nunca más".

Inmediatamente después, intervenía Elena. Entre cliente y cliente, llamaba al programa. Trabaja como asesora gastronómica y comercial de la misma empresa.

La cuestión es que, cuando tenía 16 años, la mandaron a un campamento y "el segundo día me tropecé con la tienda más grande que había. Me hice un esguince. Me negué a volver a casa y me llevaban en una carretilla de albañiles". Después contó que tiene una niña y sus padres la metieron "en un campamento en Alicante. Es espectacular. No sabía nadar. Y ahora, con 13 años, ya ha aprendido".

José es otro oyente que aseguraba que hace 48 años, le mandaron a varios campamentos. Sobre el primero, asegura que "aquello era una aventura. Pero no lo viví bien. No me gustaba el mar". En el segundo, recogía cangrejos y califica de "inolvidable" la experiencia.

"Cada etapa está adaptada a la evolución, creatividad y desarrollo del niño"

¿Y qué le pasó a Celia? ¿Fue a algún campamento? Antes que nada, ha querido darnos la enhorabuena por el programa. Ella es scout. Tiene 60 años. Y pertenece a una rama de adultos. Su hija entró en scout con 5 años. Su hijo con 6. Y tienen varias etapas, "cada una adaptada a la evolución, desarrollo del niño y creatividad. Tratan tu propia relación contigo, con Dios y con los demás. Eso en un grupo católico, como el nuestro". Escucha aquí la sección al completo de 'la hora de los fósforos'.

Cuando llegan a la mayoría de edad, ya pasan a ser responsables. Por último, recogemos la intervención de Emi. Cuenta la primera experiencia que tuvo su hijo cuando le apuntó al campamento. Fue a hacer el Camino de Santiago. Le preparó una ropa para cada día. A la semana, cuando fue a buscarlo, el sacerdote le miraba con una cara un poco extraña. "Mi hijo me dijo que no había tocado nada, y que venía con la misma ropa", concluye en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Marian Rojas señala los riesgos de sobreproteger a los hijos de cara a los campamentos de verano

También sobre campamentos de verano habló Marian Rojas en su diván. La psiquiatra Rojas dejaba claro que “tenemos a los niños sobreprotegidos con el mundo real y desprotegidos del mundo virtual”, sin duda uno de los riesgos más graves y complicados a los que se enfrentan los padres en estos días como así lo reflejan algunas de las historias que muchos padres le cuentan en su consulta, motivo de grandes preocupaciones.

Para Marian estas fechas y las actividades que a las que podemos apuntar a nuestros hijos, “es muy bueno que ellos se enfrenten a los retos” porque, según explicaba, “el cerebro es muy agradecido a retos difíciles”.