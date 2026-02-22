Minguella, muy contundente sobre las cuentas del Barcelona en medio de la carrera electoral a la presidencia: "La prueba es que no puede fichar a nadie"

El histórico agente y socio del FC Barcelona, Josep Maria Minguella, ha analizado en los micrófonos de 'Tiempo de Juego' la actualidad financiera del club azulgrana durante el partido contra el Levante. Minguella ha calificado las cuentas como "duras" y ha advertido sobre una "delicada situación económica" de la que, según él, "nadie habla".

El origen de la deuda

Según Minguella, los problemas económicos actuales son una herencia de varios factores. Ha señalado en primer lugar el coste del nuevo estadio, pero también "unas inversiones en brasileños que costaron 160 millones". Además, ha apuntado a que "los contratos de los jugadores, con la influencia de la presencia de Leo, pues se hincharon hasta el punto de no poder pagarse".

EFE Joan Laporta y Leo Messi se abrazan en su primera etapa como presidente del Barcelona.

Esta combinación ha generado un escenario financiero complejo que limita por completo la capacidad de movimiento del club. "La prueba es que el Barça no puede fichar a nadie", ha sentenciado Minguella, recordando la sequía de fichajes de los últimos tres años por falta de "dinero" y de "permiso de la Federación".

La afición, ajena a la crisis

Pese a que el agente considera que "el agujero económico es escandaloso", critica que no percibe preocupación en el entorno. "Como el balón entra y el equipo juega bien, digamos que yo no noto ninguna angustia ni ninguna emergencia en la gente", ha explicado. En su opinión, los éxitos deportivos tapan la mala salud financiera del club, ya que la afición prioriza "más la salud del equipo que la del club".

Minguella, que ostenta el número de socio 366, ha recordado que esta no es la primera vez que la entidad atraviesa una "ruina total". Sin embargo, insiste en que "esto hay que tocarlo y hay que plantearlo y hay que intentar solucionarlo".

El sistema de control

El exagente también ha sido crítico con los mecanismos de participación del club, asegurando que están diseñados "para tener controlada a la gente". Ha denunciado que, aunque se permite participar en las asambleas por internet, "en las votaciones, no se puede votar si no estás presencial".

EFE Joan Laporta

Finalmente, Minguella ha compartido una anécdota personal sobre el presidente Joan Laporta. Ha revelado que el actual mandatario contactó con él en el pasado con la intención de crear un grupo "para liquidar a Núñez", porque consideraba que no podía ser que un presidente durase tanto en el cargo. "Y mira cómo, cuando pasa el tiempo, ahora está en la misma situación que estaba Núñez hace 20 o 30 años", ha concluido.