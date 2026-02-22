Dani Senabre: "Tengo dudas sobre el tema del nueve; ni Ferran ni Lewandowski están aportando demasiado en este tramo"

El FC Barcelona ha recuperado el liderato este domingo al ganar por 3-0 al Levante gracias a los goles de Marc Bernal, De Jong y Fermín Los culés aprovecharon así la derrota del Real Madrid en Pamplona ante Osasuna por 2-1.

Los de Hansi Flick son así líderes de nuevo con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Los blaugranas perdieron la cabeza de LaLiga tras la derrota el pasado lunes ante el Girona.

EFE Cancelo y De Jong celebran el gol de Barcelona ante el Levante

la opinión de dani senabre

Al descanso del encuentro ante el Levante, donde el Barcelona ya iba ganando 2-0, nuestro compañero Dani Senabre realizó una reflexión sobre la delantera del equipo culé, y sobre todo con los nombres de Ferran Torres y Robert Lewandowski.

"Tengo dudas sobre el tema del nueve", reconoció Senabre, a pesar de que "si miras los números" de la temporada "es verdad que están bien, están arriba en la lista de goleadores los dos, pero creo que no están tan bien como el año pasado".

EFE Marc Bernal celebra su gol, en el Barcelona - Levante

Por ese motivo es que los goles del Barcelona "estén tan repartidos": "Hoy marcan dos mediocentros. Bernal el otro día también marcó en el Camp Nou y además ni siendo titular. Salió en el 70 y marcó en el 80 contra el Mallorca también en este horario".

"Y te diría, no, quitaría a Lewandowski para poner a Ferrán o al revés porque ninguno de los dos está aportando demasiado en este tramo", sentenció.