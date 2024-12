Una oyente de Carlos Herrera va al cine con su madre y, décadas después, todavía recuerda lo que les pasó allí: "Se tiraba de los pelos"

Es una de las secciones que más disfrutamos en 'Herrera en COPE'. Ese momento en el que nuestros 'fósforos' responden al tema del día que les proponemos en el 900.50.60.06. En este caso, les preguntamos sobre las películas de Disney y/o animación que les encanta. O aquellas que "sufren" porque tienen que verlas por obligación.

Rubén es el primer oyente que nos cuenta que "para mí, la preferida es 'El Rey León'. Tiene ese toque humorístico con Timón y Pumba, sentimiento cuando muere Mufasa y las canciones. Al nacer mi hija, ella veía esa película todos los días. Es muy top".

Rosa Mari dice que la película que a ella le encantó y le sigue gustando es "Fantasía Disney. Igual algunos de vosotros no las habéis visto. Ese momento en el que Mickey Mouse hace de aprendiz brujo. Con esa música. Es rococó pero es genial. Yo tengo ya una edad, pero yo recuerdo cuando en televisión los sábados por la tarde ponía películas de Disney. Y ahora busco dibujos como una tonta".

Así, Mari también denuncia que ya no distingue los nombres de las nuevas princesas. Aunque las ve todas.

"SALIMOS DEL CINE A LAS 10 DE LA NOCHE: MI MADRE SE TIRABA DE LOS PELOS"

Almudena lo tiene claro. Su película predilecta es 'Mary Poppins'. Cree que es el film clásico por excelencia. Además, "una de las veces cuando era pequeña... la echaron en el cine. Me acuerdo que fuimos a la primera sesión de la tarde y como me gustó tanto, salimos del cine a las 10 de la noche. Mi madre se tiraba de los pelos y decía 'que no la pongan más'".

COPE.ES Fotograma de la película Mary Poppins, con Julie Andrews como protagonista.

Se suceden las llamadas de los oyentes. Como la de Octavio. Dice que le encanta 'Aladdin'. "La voz del genio, la interpretación de Josema Yuste me encantaba. Él siempre ha contado una anécdota y es que, en todas las partes del mundo, el genio canta. Y solamente fueron Robbie Williams y él los que cantaron también. Y él se siente muy orgulloso. Eso a él le encantó. Casi que la veo a diario", relata en 'Herrera en COPE'.

Otra 'fósfora', llamada Isabel, asegura que le encanta 'Monstruos S.A'. La ponía a todas horas. Nunca la veía entera. A trozos. Para poder disfrutarla más tiempo y "lo bueno es que mi hija tiene 22 años. El novio es de fuera. Me dijo que iban a ver 'Monstruos S.A' y pensó le ha caído la grande al chaval".

Por último, Rosario nos cuenta que tiene dos hijas. Las dos se saben "las canciones de 'La Bella y la Bestia'. Desde el comienzo. Por eso te digo. Y lo primero que he hecho es llamaros".