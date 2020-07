El apoyo de Herrera a Vicente Vallés que destapa la estrategia de Echenique: "Valientes tipejos"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha analizado en el programa de este lunes los ataques que ha recibido el presentador de Antena 3, Vicente Vallés, por parte del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

Al comienzo de su monólogo, Herrera se ha querido acordar de la ciudad de Pamplona. La capital de Navarra estaría a pocas horas del tradicional chupinazo que daría comienzo a la semana grande de San Fermín, unas celebraciones que no se van a poder llevar a cabo por culpa del coronavirus: "Ahora mismo en Pamplona se deba andar con mucho cuidado. La Plaza del Ayuntamiento va a ser controlado para que no entren más de 400 personas, pero la Policía va a patrullar toda la zona porque no quieren correr ningún riesgo. Se debe controlar lo que de forma inevitable traería la nueva normalidad, que son los rebrotes. Al virus se le controla y se debe hacer bien porque el país no puede estar más paralizado. A pesar de que la mayoría de personas cumplen con las condiciones de seguridad, los rebrotes están ahí".

El análisis de Herrera sobre el caso Dina

En clave política, Herrera ha querido analizar las últimas informaciones que han aparecido sobre el caso dina y la famosa tarjeta destruida, supuestamente, por el vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias: "Se saben más cosas del caso Dina, que es el caso Pablo Iglesias, que está descompuesto. Está llamando a todos tipejos y gentuza, pero espero estar yo dentro de este colectivo. Es de lo peor que puede tener la política española. Este domingo, las informaciones publicadas por 'El Mundo' relacionadas con Marta Flor desprenden que desde enero de 2019 Podemos ya establecía su estrategia para explotar su papel. Calvete lo que dijo es que este caso se le podía volver en contra a Pablo Iglesias, ya que tener una copia de la tarjeta puede afectar al líder de Unidas Podemos".

El mensaje de apoyo de Herrera a Vicente Vallés

En este sentido, el director de 'Herrera en COPE' se ha pronunciado sobre los ataques que ha sufrido en las últimas horas el periodista de Antena 3, Vicente Vallés, ataques que han sido creados en redes sociales por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique: "Ahora le ha tocado a Vicente Vallés al igual que en otras ocasiones nos ha tocado a otros. Pero el mensaje que mando a Vicente Vallés es que esté tranquilo porque todo esto significa que está haciendo las cosas bien. Echenique se atreve a establecer lo que es y lo que no es informativo. Mira Echenique, vamos a llamar informativo al medio digital que le pusisteis a vuestra amiga para blanquear a Unidas Podemos, banda de tipejos".

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos". pic.twitter.com/lnsBMJUNL5 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) July 4, 2020

Vicente Vallés ha recibido en las últimas horas el apoyo de muchos compañeros y colegas de profesión tras los ataques vertidos hacia su persona por Pablo Echenique. A estas muestras de cariño también se ha querido sumar en su primer monólogo de la semana Carlos Herrera.

Vicente Vallés desmonta la teoría de las cloacas del Estado con solo una fraseAtresmedia

También te puede interesar

Una presentadora de TVE responde a Echenique por intentar censurar a Vicente Vallés

Las consecuencias que ha tenido para Vicente Vallés haber sido el azote de Sánchez durante la pandemia