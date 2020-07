Así reprocha Vicente Vallés a Pablo Iglesias su paternalismo con Dina Bousselham: "Es mayor de edad"

Vicente Vallés se ha convertido en uno de los grandes analistas de la actualidad gracias a su condición de presentador de la segunda edición de Antena 3 Noticias. El también director de los Servicios Informativos de la cadena televisiva está adquiriendo una especial notoriedad en las últimas semanas. Todo es gracias a los comentarios, en una suerte de editorial, que deja durante su informativo.

En ellos, Vallés no deja pasar ni un elemento crítico que se le pueda recriminar al Gobierno o a alguno de sus integrantes. En esta ocasión, Pablo Iglesias ha sido objeto de uno de los ‘dardos’ del presentador. ¿El motivo? El caso Dina en el que está implicada, en relación a su vez con el caso del comisario Villarejo, la antigua asesora del líder de Unidas Podemos, Dina Bousselham.

Vallés censura el paternalismo de Iglesias

En los últimos días, las repercusiones del juicio y sus pesquisas, sobre todo las relativas a la ya famosa tarjeta del móvil de la hoy directora de La Última Hora, han tenido gran calado mediático. Precisamente esa tarjeta ha motivado el comentario de Vicente Vallés de este viernes.

El gran Vicente Vallés desenmascara al farsante Pablo Iglesias apoyado por un incisivo Carlos Alsína preguntando a una líder del PSOE sobre el comportamiento del Vicepresidente.Y para remate se cancela la rueda de prensa de hoy para evitar preguntas molestas.Disfruten del video. pic.twitter.com/Z8S2gv6sgj — Javier Gimeno Priede (@JavierGimenoP) July 3, 2020

“Lo más interesante ha sido la explicación de Pablo Iglesias sobre por qué se quedó con una tarjeta de móvil que no le pertenecía. Porque esa tarjeta era propiedad de Dina Bousselham. Sin embargo, Iglesias accedió a su contenido y decidió mantenerla en su poder durante meses. Cuando le han preguntado por qué lo hizo, esta ha sido su respuesta”, ha introducido Vallés antes de dar paso a unas declaraciones del vicepresidente segundo del Ejecutivo.

“Imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de OK Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo […] Examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí, y tomo una decisión. Que es no someter a Dina Bousselham a más presión”, consideraba Iglesias en el fragmento de una entrevista.

“Es decir, Pablo Iglesias decidió que no convenía someter a más presión a Dina Bousselham. Una mujer que es mayor de edad. Consideró por su propia cuenta que era mejor para Bousselham no tener la tarjeta, aunque ella era su legítima propietaria. Y, por tanto, conocía su contenido”, ha añadido Vallés tras escuchar al líder de Podemos.

La crítica sutil de Vallés hacia la última decisión del Gobierno

El presentador de Antena 3 Noticias ha querido escuchar a continuación la opinión al respecto de las palabras de Iglesias de la candidata socialista en las elecciones vascas, Idoia Mendia. Al ser cuestionada al respecto, ha considerado: “Creo que una mujer de veintipico años es una mujer plenamente capaz. Creo que las mujeres somos capaces desde edades bien tempranas en estar despiertas ante todas las cuestiones relacionadas con nuestra vida”.

Vallés ha terminado el monólogo con otra puntualización mordaz. “Era previsible que esa misma pregunta se le planteara a la portavoz del Gobierno después del Consejo de Ministros. Pero no ha sido posible porque, en una decisión que tiene pocos precedentes, hoy ha habido Consejo de Ministros sin rueda de prensa posterior”, ha sentenciado.

Echenique también fue objeto de las críticas de Vallés por el caso Dina

Hace unos días, Vicente Vallés quiso explicar en qué punto se encontraba la investigación actual del caso y cuáles podían ser los siguientes episodios a los que se podía enfrentar Pablo Iglesias: "Otro asunto que ocupa titulares estos días es la situación judicial de Pablo Iglesias. Se está a la espera de que el juez García Castellón, de la Audiencia Nacional, decida sobre la causa que investiga el supuesto robo del teléfono móvil de una asesora que tuvo el vicepresidente. Iglesias quería que se le considerará perjudicado pero el juez le retiró esa condición. Ahora es el magistrado el que puede seguir adelante con las investigaciones o bien puede también cerrar el caso si no ve nada jurídicamente destacable en el hecho de que Iglesia tuviera en su poder la tarjeta de memoria de ese teléfono móvil y solo meses después se la devolviera a su legítima propietaria. Cuando lo hizo la tarjeta estaba destruida y no se pudo recuperar la información que contenía".

Vicente Vallés da un repaso a la senda judicial de Pablo Iglesias y termina con la peculiar manera que tiene Pablo Echenique de no comentar actuaciones que están sub iudice.

Este individuo nos toma a todos por idiotas.

Vean y juzguen por ustedes mismos. pic.twitter.com/8t31azsuUm — No sé si me explico ���� (@JMRoblesElezV) July 1, 2020

Por último, Vallés quiso poner las declaraciones de Pablo Echenique en las que se escuchaba una defensa a ultranza de Pablo Iglesias, señalando que el verdadero objetivo de estas acusaciones es la persecución de las que ellos consideran 'cloacas del estado': Yo no me voy a referir a detalles que están 'sub iudice'. Quiero dejar de manifiesto algunas evidencias que conocemos, porque son públicas y están comprobadas", afirmó el dirigente del partido morado.

Por ejemplo, Echenique hizo referencia a las conclusiones que aprobó en 2017 la comisión de investigación sobre la supuesta utilización partidista del Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz como ministro. Además, Echenique también mencionó el audio de la declaración de Villarejo ante el juez en marzo de 2019 después de que se abriera, dentro de la macrocausa Tándem, la pieza 10, conocida como 'Dina', que investiga el robo del teléfono móvil de la ex asesora de Iglesias Dina Bousselham.