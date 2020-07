Las consecuencias que ha tenido para Vicente Vallés haber sido el azote de Sánchez durante la pandemia

El presentador de los informativos de Antena 3, Vicente Vallés, está empezando a ver las consecuencias de ser el azote del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las inconsistencias respecto a cómo el Ejecutivo está contando los fallecidos por el COVID-19. Tal ha sido el caso de este mismo jueves, en el que el periodista desmontaba el argumento del líder del Ejecutivo en La Sexta, donde aseguraba que el número de fallecidos por coronavirus oficial de Sanidad corresponde a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El azote de Vallés al Gobierno

Pero no se trata de la única ocasión en la que Vallés ha retratado algunos de los argumentos del gobierno de coalición. También recientemente, y tras el escándalo de la tarjeta de la ex asesora de Iglesias, Dina Bousselham, la portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, hablaba de 'cloacas del Estado'. “Podemos se ha abonado a ese discurso que ya utilizó en las elecciones de que hay una campaña de las cloacas del Estado. Una campaña que, de existir, no ha evitado que Podemos esté en el poder ni que su líder sea vicepresidente del Gobierno. Si es evidente que este caso se está enredando para Pablo Iglesias como en los tribunales, como en el ámbito político”, respondía Vallés a la portavoz de Podemos.

Isa Serra: “Hay una campaña de las cloacas del Estado contra Podemos”



Vicente Vallés: “Una campaña que, de existir, no ha evitado que Podemos esté en el poder ni que su líder sea vicepresidente del Gobierno”



¡ZASCA! pic.twitter.com/heQzNf58sj — Hugo Manchón (@hugomanchon) June 29, 2020

Además, el presentador de Antena 3 daba un repaso hace apenas unas semanas a la fiscal general, Dolores Delgado que, en una semana, pedía la reducción de pena a Trapero, llevar el caso del rey emérito a la fiscalía del Supremo y que se archive la causa contra José Manuel Franco en el 8-M. Todo ello aportando únicamente datos y dando contexto a las acciones del gobierno de Sánchez.

Los 50 segundos de Vicente Vallés que Pedro Sánchez y Dolores Delgado no quieren que veas.



Magistral. pic.twitter.com/tOWSX05dyq — Jaime Velasco (@JaimeVelasco01) June 8, 2020

Las consecuencias para Vallés

Pues esas consecuencias no se han hecho esperar y han llegado en forma de audiencia. Y es que esta temporada ha sido la mejor del periodista en los últimos 11 años al frente de unos informativos. Mientras Pedro Piqueras sigue siendo el líder de los informativos nocturnos de la televisión, Vallés ha crecido exponencialmente con una cobertura de autor de la crisis del coronavirus hasta alcanzar un 13,9% de espectadores durante esta temporada en su franja. De hecho, si atendemos a los datos de los últimos meses, tramo en el que el periodista ha sido especialmente más crítico con las explicaciones del Ejecutivo, sí que ha conseguido el sorpasso a Telecinco en más de una ocasión.

Un éxito de Vallés que se ha trasladado también a su compañera de informativos Sandra Golpe, que también ha crecido en su número de espectadores esta temporada hasta convertirse, de nuevo, en la líder de la franja de información de las 15 horas. Con una media de 2.429.000 espectadores, casi 200.000 más que en la temporada anterior, y un 18,2% de share.

El presentador de Antena 3, Vicente Vallés, en una imagen de archivo / Atresmedia

TVE, a la baja

De la misma forma, los informativos de Televisión Española son de los pocos que pierden a nivel general durante una temporada marcada por la pandemia. Tanto Ana Blanco como Juan Carlos Franganillo bajan hasta un 12,3% de espectadores. Todo ello en unos meses en los que han contado con entrevistas exclusivas con miembros del gobierno de coalición.