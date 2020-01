Herrera: "La realidad le ha estropeado al Gobierno el acto de propaganda de la subida del salario mínimo"

El comunicador ha analizado las protestas de los agricultores sucedidas ayer en Don Benito (Badajoz) y los problemas que sufre el campo español:

"La realidad precisamente le ha estropeado al Gobierno el acto de propaganda a cuenta del salario del salario mínimo. Es lo que tienen los gobiernos posmodernos relativistas que son como el parchís, se comen una y cuentan veinte. A cada medida aprobada, una buena retahíla de propaganda. Luego acuden como pastorcitos al Belén, al pesebre, unos cuantos protagonistas de los medios de comunicación. Hoy es el día previsto para que Pedro Sánchez con Nadia Calviño y Pablo Iglesias firmen de forma solemne la subida del salario mínimo interprofesional a 950€. El problema es que lo que salió ayer en los telediarios y hoy en los periódicos son unas imágenes que suponen una severa enmienda a esa medida porque el Gobierno ha negado, incluso faltado el respeto, a los empresarios y a los economistas que se han atrevido a decir que 'ojo con ese tipo de medidas, que están cargadas de buena intención pero que a veces el remedio es peor que la enfermedad'. Y ponían como ejemplo ese tipo de medidas, que ya habían dejado 40.000 desempleados, que ya se había perdido el campo. Y la EPA diciendo que en Extremadura el paro aumentó en más de 18.000 personas en los últimos 3 meses. Y el Gobierno que no, que no, pues ayer los agricultores extremeños y andaluces levantaron la voz con una contundencia inusitada en un acto del ministro de Agricultura, Planas, al que querían ver para explicarle lo que llevan padeciendo durante mucho tiempo: el sector agrícola no puede más, las explotaciones agrícolas no son rentables".