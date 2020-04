Herrera denuncia la agresión de Iglesias a los jueces y le hace una advertencia: “Este analfabeto político...”

Carlos Herrera ha denunciado con firmeza la agresión cometida por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, tras llamar “prevaricadores” a los jueces por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra su compañera de partido, la diputada de Podemos, Isabel Serra, por un delito de lesiones. Para el comunicador, las palabras del vicepresidente del Gobierno son dignas de un “analfabeto político” que no conoce la organización del Estado a través de la separación de poderes. Además, Herrera ha calificado como inaudito que se critique de esa manera tan vehemente a la justicia, cuando Iglesias es parte del Gobierno.

“Y tiene los santos reaños de llamar prevaricadores a los jueces por la sentencia del TSJM contra Isabel Serra por delito de lesiones, de daños a la autoridad, etcétera. Y los jueces acogotaditos. No lo denuncian al fiscal. Hacen una notita de molestitos. Que a jueces para la demagogia, jueces y juezas para la demagogia, a estos no les molesta que les llame prevaricadores, que es lo que les ha llamado. Dicen, bueno, es una crítica a una sentencia. Con lo sensibles que son los cuentistas de jueces para la demagogia con otras cosas”, ha comenzado criticando Herrera.

Vídeo

Herrera ha advertido sobre las intenciones de Pablo Iglesias. “Es un acto grave de un analfabeto político. Que no sabe que hay separación de poderes. En el régimen que él quisiera imponer y que está intentando a ver cómo lo consigue, ahí, los jueces hacen lo que manda el líder supremo, evidentemente. Hombre, aquí aún no”, ha explicado el comunicador.

“Aquí de lo que se trata, por parte de Iglesias, es de desprestigiar instituciones como la Corona, el Ejército, la judicatura, los medios de comunicación privados. Y eso desde el Gobierno, no desde una comuna, eh. No desde una asamblea de la Facultad. Es inaudito. De un órgano del Gobierno... Que los jueces tengan que hacer un comunicadodefendiéndose de una agresión del Gobierno. De un miembro del Gobierno. Eso en cualquier país habría hecho que este tío estuviera inmediatamente en la calle. No hablándole a los niños como si fuera el vicepresidente de Barrio Sésamo”, ha terminado ironizando Herrera.

Hoy me he dirigido a los niños y niñas para darles las gracias por el enorme esfuerzo que están haciendo. A partir del domingo podrán salir a jugar a la calle durante una hora al día. Han demostrado una gran responsabilidad y el Gobierno confía en ellos y ellas y en sus familias. pic.twitter.com/Dpn5loGOkU — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) April 23, 2020

LAS DECLARACIONES DE IGLESIAS

Unidas Podemos no ha recibido con agrado esta sentencia y ha puesto en duda el sistema judicial español. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y otros representantes de Podemos han criticado la condena "Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia", ha señalado el vicepresidente y líder de Podemos en un tuit en el que añade que en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, publicaba un mensaje en las redes sociales en el que mostraba su contrariedad: "Isa Serra ayudó a parar un desahucio de una persona con discapacidad. Actuó en defensa de los Derechos Humanos y del Art.47 de la Constitución, que protege el derecho a la vivienda. Ni Isa ni ninguna persona que en España luche contra las injusticias estaréis solas. Somos más.".

Isa Serra ayudó a parar un desahucio de una persona con discapacidad. Actuó en defensa de los Derechos Humanos y del Art.47 de la Constitución, que protege el derecho a la vivienda. Ni Isa ni ninguna persona que en España luche contra las injusticias estaréis solas. Somos más. — Irene Montero (@IreneMontero) April 22, 2020

LA SENTENCIA

La dirigente ha sido condenada a 19 meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014, esgrimiendo que la libertad de expresión tiene "límites y no puede amparar comportamientos ilegales", así como a una multa y se la inhabilita al derecho al sufragio pasivo, lo que supone que no podrá votar durante el tiempo que dure la condena.

Su defensa recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, que no es firme, al estar en contra de que la sentencia se base solo en el testimonio de los agentes de la Policía Nacional y Municipal de Madrid que declararon en el juicio. Serra no entrará en prisión al no tener antecedentes y ser una pena inferior a los dos años.

En relación a la responsabilidad civil, Isabel Serra deberá indemnizar a dos policías por las lesiones causadas: a una agente deberá abonarle la cantidad de 4.850 euros y a otro cuatrocientos euros.