Señalan el último bulo de Podemos sobre la condena de Isa Serra y Echenique estalla: "Objetivo conseguido"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se ha mostrado muy ofendido cuando se ha señalado la última noticia falsa difundida por su partido en redes sociales. Echenique, que no escatima esfuerzos en intentar laminar cualquier oposición al poder, ha mostrado una vez más esa faceta.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, ha sido condenada a 19 meses de cárcel por agredir a varios policías en el año 2014. Según sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, Serra lideró un grupo de violentos que atacó a varios policías municipales de Madrid, a los que agredieron, insultaron y humillaron.

Isabel Serra aprovechó su anonimato y que estaba mezclada entre la multitud para realizar agresiones machistas contra dos mujeres que trabajan en la policía municipal a las que lanzó insultos como "cocaínomana, mala madre, hija de puta". Isabel Serra realizó otras agresiones machistas a otra mujer a la que le dijo: "Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales. Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro". Además de las agresiones verbales a las agentes con claras connotaciones machistas, Serra empujó a varias de estas mujeres y les lanzó objetos contundentes.

Los hechos probados no gustan en el seno de Podemos, que se define como partido feminista, y en lugar de suspender de militancia a la agresora, como ha hecho esta semana el PSC con el exalcalde de Badalona Álex Pastor, ha preferido lanzar otro bulo criminalizando a la Justicia y defendiendo al agresor. Así, desde la formación morada han vendido la condena a Serra como "condena por parar un desahucio".

Desde las empresas de verificación de bulos han desmentido una nueva noticia falsa difundida por Podemos, recordando que "parar desahucios" no es un delito, y que agredir e insultar a policías sí.

