La certera respuesta de Herrera al actor de TV3 que insultó a Arrimadas

Carlos Herrera ha recordado en su monólogo de este lunes en 'Herrera en COPE' que esta semana se va a hablar más que nunca de la mujer. "Posiblemente de una imagen de la mujer demasiado anacrónica. Es la semana de la ideologización, ya que el día 8 es el día de la mujer. Antes era el día de la mujer trabajadora, pero con acierto muchas mujeres dijeron que el día de la mujer trabajadora era el 1 de mayo, igual que el hombre", ha comenzado Herrera.

Después, el comunicador ha analizado la simbología de esta reivindicación. "Hablamos de diferentes conceptos en la lucha por la igualdad de derechos. ¿Cómo puede haber alguien que esté en contra de la igualdad de hombres y mujeres, de igualdad de salarios...? El problema está en qué capacidad sectaria se interpreta en esa pelea que hay que realizar. Si es excluyente o no. En eso la izquierda ha demostrado ser maestra. Igual que en no defender a mujeres que no son de la secta de ataques tremendos. Que si fueran a otra estarían provocando reacciones histéricas", ha dicho Herrera.

A renglón seguido, ha puesto el ejemplo de Inés Arrimadas. El humorista Toni Albà, referente del independentismo y habitual en programas de humor de TV3, la llamó la semana pasada "puta" en las redes sociales. "Uno de los grandes muñidores del odio, que se llama Toni Albà y es un pobre mediocre, la llamó 'puta' directamente. Oiga, y no ha salido ningún colectivo de mujeres a defender a Arrimadas. Yo no he oído a ninguna lamentarse, rasgarse las vestiduras y decir que cómo se puede ser tan machista. Porque esto va de según a quién insultes. Según a quién se insulta, se le aplica una lección de machismo o no. Ya pasó cuando Pablo Iglesias dijo una animalada sobre Mariló Montero. Si no eres de la secta, te pueden insultar o lo que sea porque no es reivindicable".

[ESCUCHA EL MONÓLOGO COMPLETO DE CARLOS HERRERA DE ESTE LUNES]