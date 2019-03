Herrera: "Sánchez utiliza las instituciones del Estado como máquina electoral del Partido Socialista"

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Pues ahí tienen ustedes el lunes. El lunes 4 de marzo del 2019. Algunas lluvias sueltas, dispersas, ocasionales en algunos lugares de la península, esencialmente norte de Galicia, quizá la meseta, algún punto de Andalucía a última hora de la tarde. Las temperaturas bajan menos en Baleares y Canarias. Es decir, todavía estamos en invierno y hay que buscar esos días de invierno que todavía nos debe el mes de marzo hasta el día 21 que llega la primavera. Ya le advierto y es una señal, en los naranjos de esta ciudad, que es la mía y la suya si usted quiere, que es Sevilla, ya se aprecian los botones del azahar cerrados, que estallarán y romperán inundando de olor de primavera a no más tardar de una semana. O sea, poco calor que haga.

Hay incendios: Bizkaia, Asturias, algo en Cantabria. Van remitiendo, se van controlando, pero han sido varios este este fin de semana. Este fin de semana también protesta por el olvido del mundo rural. Más que el olvido del mundo rural... Claro, tú estás enfrascado en la vida urbana que llevas y no te acuerdas que existe el mundo rural hasta cuando lo necesitas por regla general.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL COMPLETO DE HERRERA

No, no es el olvido. Es en contra de todas aquellas acciones programadas, preparadas, pensadas en contra del mundo rural y de las tradiciones, costumbres y métodos de vida del mundo rural, cuando hay ministras, la ministra de Transición Energética o como se llame ese Ministerio, que dijo que ella prohibiría la caza y los toros.

Prohibir la caza, que es una vieja obsesión de este animalismo irracional, absurdo, pacato, que quiere convertir, como dicen ellos, el campo libre de balas. El campo libre de bala significa lo que significa.

Miren, la caza no es por lo que aporte al PIB, por el millón de escopetas que hay, por lo que significa para los pueblos, en la economía de los pueblos donde esa actividad está felizmente regulada, además. Es que sin la caza... Bueno, si quiere usted que le coman los jabalíes, pues oiga... A no ser que es que vaya a la ministra a envenenarles uno a uno con unas gotitas en el paladar para que no sufran.

Bueno, esto... Ayer era, efectivamente, una reivindicación del mundo rural contra todos estos que quieren acabar con la dehesa, con el campo como lo conocemos y con una suficiencia que a veces llega hasta los autos casi prevaricadores de aberraciones judiciales como la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspendiendo temporalmente la caza hasta que se aclaren algunas normativas de algunas especies y...

Bueno, ojo porque muchas... Las escopetas son un voto o algo más de un voto, eh. Son muchas escopetas y son muchos hombres y mujeres viviendo del mundo rural.

Prepárense esta semana... Esta es una semana en la que todos son cálculos. Ha habido, como saben ustedes, después de la encuesta del CIS o de esta broma tramposa del CIS que viene haciendo regularmente Tezanos, otro de las piezas que ha ido ocupando, colocando Pedro Sánchez en puestos claves del Estado para que sirva exclusivamente a la máquina electoral del Partido Socialista que él encarna. El de correos en Correos, el del CIS, el Televisión Española, el otro, el de la moto...

Bueno, después de todo ello, aquí ahora son los cálculos de... Hay mucho correo que se está circulando por ahí, en el que se está diciendo: Ojo, porque votar a este en una provincia pequeña significa votar o quitarle el voto a este otro y dárselo aque el de más allá. Todo porque, efectivamente, las demarcaciones de menos de seis diputados, de menos de seis escaños, que son, me parece que unas treinta aproximadamente, efectivamente, el voto... El quinto de los partidos, si hay cinco partidos que se presentan con posibilidades de tener, además, votos suficientes, el quinto de los partidos es el castigado. Se queda fuera del reparto. El que queda primero se lleva la parte gorda del minipimer, ¿no? Para entendernos.

Así que algunos dicen, desde la perspectiva del PP, donde interesa que Vox se presente y gane o tenga fuerte representaciones en Madrid, Barcelona tal, pero no en Segovia y en Soria porque entonces no obtiene Vox el escaño, se lo quita a PP y Ciudadanos y, por lo tanto, beneficia al Partido Socialista. Y de estas hay todas las que ustedes quieran, eh. Todas las que ustedes quieran.

Es una semana en la que... Bueno, Pedro Sánchez va a firmar el decreto de convocatoria de elecciones donde la maquinaria de propaganda del Gobierno no se va a detener bien sea porque, como publicaba ayer 'El Mundo', desde el Gabinete de 'Pedro Sánchez se le pedía a los Ministerios “enviarnos argumentos de ataque y de defensa frente al Partido Popular” o porque como publicaba el diario 'ABC', oiga, se le obligaba, se le ordenaba a las embajadas a utilizar un lobo con los colores republicanos en honor del exilio republicano durante estos días. Luego el Ministerio de Exteriores reculó, rectificó. Y dijo: ”No, bueno, es una recomendación etcétera, etcétera”.

Y, sobre todo, porque esta es la semana en la que se va a escenificar una forma muy particular de la lucha por la igualdad de los derechos del hombre y la mujer. Nadie en su sano juicio no apoya o no lucha, precisamente, para la igualdad de derechos, de retribuciones y de acceso y de oportunidades seas hombre o seas mujer. Seas hombre más alto o más bajo o mujer más rubia o menos rubia. Exactamente igual.

Lo que pasa que la semana de la mujer va a ser la semana de la ideologización excluyente y sectaria. Y prepárense para ello. Es decir, o estás en la lectura del progresismo obligatorio de la izquierda o eres un machista de tomo y lomo. O por ejemplo, estás en esa forma de interpretación del feminismo que se junta o coincide con la visión marxista de la realidad, con la lucha contra el capitalismo explotador, que ya me dirán ustedes, o no eres una mujer con derecho a ser defendida. Ahí lo tienen, está Ciudadanos, por ejemplo, con el decálogo del feminismo liberal, con la idea del feminismo liberal, está Inés Arrimadas diciendo que no se trata de querer ignorar o anular o discriminar al 50% de la población. Se trata de otra cosa.

Bueno, pues si haces eso, tú ya no eres digna de que te defiendan cuando te ataca un demente como el Toni Albà, el bufón de TV3, que la llama puta y le dice las barbaridades que le dice. Oye, no ha salido ningún colectivo en defensa de Inés Arrimadas. Ninguno. Ah, no, no, como aquí... Es que como no es de la izquierda militante, pues son menos mujeres. Y ya verán ustedes como este va a ser un argumento de propaganda, de eslogan, de ramalazo de eslogan amerengado cuya amenaza va a ser absolutamente insoportable durante estos días.