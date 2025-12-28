España crece pero los españoles no lo notan: las claves de la gran paradoja económica

La economía española atraviesa una situación paradójica: mientras los grandes indicadores macroeconómicos apuntan a un crecimiento robusto, la ciudadanía de a pie afronta una cesta de la compra disparada, una creciente dificultad para acceder a la vivienda y sueldos estancados. Para arrojar luz sobre esta aparente contradicción, los economistas Matilde Alcaide y Luis Fernando Utrera, autores del libro 'Indicadores económicos de los mercados financieros', han detallado las claves en el programa 'Fin de Semana' de la COPE.

Un crecimiento que no se siente en casa

La principal razón de esta discrepancia, según explica Matilde Alcaide, es que el crecimiento de España se sustenta en factores que no impactan directamente en la economía de los hogares. "Una cosa son las cifras macros que se recogen en la contabilidad nacional, y las micros en la contabilidad personal, es decir, en las familias", aclara la experta. Dos de estos factores son la inmigración y el turismo.

Alamy Stock Photo Detalle de varios montones de monedas de euro

Alcaide ha señalado que el 90 % de los empleos creados durante el último año provienen de la inmigración, lo que impulsa la riqueza nacional en términos agregados, pero no se percibe en las finanzas familiares. A esto se suma el auge del turismo, que inyecta dinero del exterior. "Mucho viene de fuera y por eso la contabilidad de las familias no mejora", sentencia la economista. Además, muchas grandes empresas españolas venden más fuera que dentro, contribuyendo a las arcas del estado y a la bolsa, pero sin generar un efecto riqueza tangible en la población.

Productividad estancada y brecha salarial

Por su parte, Luis Fernando Utrera apunta a un problema estructural de la economía española: la baja productividad, que se mantiene sistemáticamente por debajo de la media europea. El experto sostiene que el modelo de crecimiento del país, basado en sectores como el turismo, no requiere empleados de alta cualificación, lo que dificulta la introducción de tecnología para mejorar la eficiencia.

Esta realidad genera una notable brecha salarial. Utrera destaca que el salario más frecuente en España es de 15.600 euros, muy cercano al salario mínimo, mientras que el salario medio se sitúa en unos 32.000 euros. Esta diferencia evidencia dos realidades económicas muy distintas dentro del mismo país, con un sector productivo que no puede permitirse pagar mucho más sin mejoras en la productividad.