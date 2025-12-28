Andrés Trapiello: "Es mentira que grandes intelectuales apoyaran a la República durante la guerra civil española"

El escritor Andrés Trapiello ha presentado su nuevo libro, Próspero Viento (La Esfera de los Libros), en el que realiza una revisión de los últimos cincuenta años de la historia de España a través de su propia biografía. En una entrevista en el programa 'Fin de Semana' de la COPE con Cristina López Schlichting, Trapiello ha desgranado una trayectoria vital marcada por una constante búsqueda de la libertad, que le ha llevado desde militar en un partido maoísta en su juventud hasta votar al Partido Popular, pasando por veinticinco años como votante del PSOE.

Un libro de encargo con un título quijotesco

El libro, cuya provocadora portada roja con una estrella amarilla deshilachada es un "guiño irónico" a su pasado maoísta y al Libro Rojo de Mao, nació como un encargo de la editora Imelda Navarro. "Me dijo: 'tienes que escribir un libro sobre la hegemonía cultural de la izquierda'", ha explicado Trapiello. A pesar de no considerarse un ensayista político, ha reconocido que "prácticamente todas mis decisiones importantes, de una u otra forma, están relacionadas con la política".

El título, Próspero Viento, hace alusión a una cita del Quijote y representa el anhelo del autor por un futuro más sereno, aunque admite que "todavía nos toca el remo bastante tiempo". Con esta obra, busca ser sincero y honesto: "No voy a escribir un libro político porque no sé hacerlo, lo único que puedo hacer es contar mi vida". El lema que resume su vida y el libro es "ni presumir ni quejarte", ha confesado.

La libertad como único ideal

A lo largo de la conversación, Trapiello ha insistido en que el gran ideal que ha defendido durante toda su vida es el mismo: la libertad. "La libertad es el principio de cualquier estado de derecho", ha afirmado con rotundidad. Este principio le llevó a ser comunista en su juventud, a apoyar al PSOE de Felipe González porque creía en la modernización del país, y a sumarse a UPyD con Rosa Díez y Fernando Savater cuando el PSOE "pacta con los liberticidas por antonomas en este país, que es Bildu".

Sin libertad no hay nada que valga la pena en esta vida" Andrés Trapiello Escritor

La superioridad moral de la izquierda y la cancelación

Preguntado por la hegemonía y superioridad moral que se atribuye la izquierda, Trapiello considera que en España "tiene mucho que ver con la Guerra Civil". Según su análisis, la izquierda parte de un relato en el que solo existió el golpe de Estado de 1936, omitiendo el de 1934. "La izquierda, que pierde la guerra considera que, por el hecho de haberla perdido, ya no son responsables de ninguno de los crímenes que cometieron durante la guerra y antes", ha argumentado, calificando de "mentira" que los mejores intelectuales apoyaran a la República.

El escritor ha abordado también la cultura de la cancelación, un fenómeno que asegura llevar viviendo desde hace mucho tiempo. "Jamás he tenido sentido el próspero viento, tanto en las velas de mi nao como ahora", ha ironizado. Ha recordado cómo en sus inicios como editor le devolvían libros por publicar a autores como Sánchez Mazas o Leopoldo Panero, y cómo obras como 'Las armas y las letras' fueron "silenciadas por la izquierda".

Un exceso de memoria daña la vida, y por tanto, si queremos una reconciliación, es necesario también el olvido" Andrés Trapiello Escritor

En este sentido, ha celebrado haber contribuido a recuperar a figuras canceladas por ambos bandos como Clara Campoamor, cuya efigie ahora preside el Senado. Finalmente, Trapiello ha reflexionado sobre la memoria, citando a Nietzsche: "Un exceso de memoria daña la vida". Ha concluido que, si bien "sin memoria no hay justicia", es igualmente cierto que "sin olvido no hay paz", defendiendo la necesidad de encontrar un equilibrio para que la vida no se convierta en "un infierno".