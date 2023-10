Hamás llama a un 'viernes de la ira': "Puede complicar mucho más las cosas en ciudades como Jerusalén"

A punto de cumplirse una semana del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, el periodista Mikel Ayestaran sigue viviendo la situación sobre el terreno. Cada mañana, a primera hora, narra en 'Herrera en COPE' la última hora del conflicto y analiza los últimos movimientos llevados a cabo por ambos bandos.

Una de las claves de este viernes pasa por la orden del ejército israelí de evacuar en un plazo de 24 horas el norte de la Franja de Gaza, desde la ciudad de Gaza hasta la frontera con Israel, lo que supone, aproximadamente, 1.100.000 personas. Tras conocer la noticia, la ONU ha advertido de que se trata de un movimiento imposible.





"Tendrá unas consecuencias humanitarias devastadoras. Esto apuntaría a que estamos a las puertas, ahora sí, la invasión terrestre. El plan de Israel sería, según ha dicho el ejército, quitar a ese millón de personas en un plazo de 24 horas porque aseguran que los milicianos de Hamás estarían escondidos, sobre todo, en esta parte de Gaza", ha explicado Ayestaran, que añade que "realizar un movimiento de este tipo sobre todo bajo los intensísimos bombarderos que está realizando Israel, como le ha dicho Naciones Unidas es absolutamente imposible".

Blinken se reúne con el presidente palestino



Por otro lado, Blinken tiene prevista una reunión con el presidente palestino, Mahmud Abás, en una cita que significa "muy poca cosa". "El presidente Palestina es una Autoridad Nacional que no tiene autoridad, no es nacional, no tiene ningún tipo de poder en Gaza y yo diría que, incluso ni Palestina, realmente actúa como una especie de Ministerio de Interior de Israel dentro de los territorios ocupados. Es una reunión más que nada simbólica".

"Después de venir Blinken es cuando se ha producido este anuncio tan importante por parte de Israel, es decir, contarían absolutamente con la luz verde de Estados Unidos para lanzar esa nueva fase en esta guerra, que sería la incursión terrestre. Los israelíes tienen el apoyo absoluto, no solamente un apoyo político, sino también en forma de material. Ya ha llegado el primer envío de munición a los israelíes, sobre todo se trata de munición para el escudo antimisil que está trabajando sin descanso en la última semana", añade el periodista desplazado hasta Israel.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hamás llama a un 'viernes de la ira'

Sobre el terreno, Hamás ha llamado a un 'viernes de la ira', que "puede complicar aún mucho más las cosas, por ejemplo en ciudades como Jerusalén, en todo lo que es la zona este de Jerusalén hay muchísima tensión y esto se ha exacerbado desde que han empezado los combates en Gaza".





Un llamamiento que hace saltar las alarmas: "vamos a ver qué pasa en este viernes de la ira, pero la seguridad luego por parte de Israel está en niveles máximos en unos despegues muy importantes, pero vamos a ver. Normalmente, cuando acaba la oración es cuando empiezan los problemas, la oración es al mediodía, vamos a estar muy atentos".

Además, Ayestaran ha puesto el foco en Cisjordania, una zona que no está tan tranquila como puede parecer: "Es el año más sangriento desde hace 15 años, Israel ha matado a más de 200 palestinos en lo que llevamos de año y en los últimos días desde que empezó la guerra son ya casi 30 los palestinos muertos en enfrentamientos con el ejército".





Siria denuncia ataques en sus aeropuertos

Por último, ha analizado los ataques a aeropuertos sirios que han sido denunciados este jueves: "Se ha producido una visita importante en las últimas 24 horas, el ministro del Exterior de iraní ha estado en Beirut y ha advertido de Israel que si no detiene esta dureza de los bombardeos, el conflicto podría extenderse a otros lugares".

"En los últimos días, tanto desde el Líbano como desde Siria se han producido ataques puntuales contra Israel y desde luego, de complicarse el Frente Norte ya estaríamos hablando de un conflicto de muchas mayores dimensiones. Los ataques de Israel contra Siria son absolutamente habituales, se producen prácticamente cada semana bombardean el aeropuerto de Damasco o el de Alepo, lo que pasa que ya no entran ni en los boletines informativos porque es algo totalmente habitual desde hace años", ha concluido.