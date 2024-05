Un técnico de emergencias desvela el color de la orina por el que deberías de preocuparte: “La espuma”

Hay muchos indicativos por los cuales podemos comprobar que algo no va bien con nuestro cuerpo, y hay que hacerles caso. El más obvio es el de los síntomas: si te encuentras mal o sientes un dolor continuado en cualquier parte del cuerpo, lo lógico es que decidas ir al médico para ver qué va mal.

Sin embargo, no es la única forma para ver si algo no va correctamente, sino también lo que expulsamos. Por ejemplo, unas heces de color rojo nos revelan que puede haber algún problema en el recto o en el intestino, y es necesario realizar alguna prueba para ver si hay algo que puede llevar a un problema peor del que pensamos.

Tanto hombres como mujeres no se fijan como deberían en el color de la orina



La importancia de la orina en nuestra salud: “Puede desvelar algo grave”

Pero algo en lo que no nos fijamos tanto es el color de la orina. Normalmente, cuando vamos al baño a hacer pis, muchas veces esperamos para acabar lo antes posible y no nos fijamos en el color de la misma. Y, con un simple vistazo, podemos darnos cuenta de si algo no va como debería.

Esto mismo es lo que cuenta Miguel Assal, un técnico de emergencias que hace vídeos en las redes sociales, tanto por Instagram, TikTok como por YouTube, y acumula una gran cifra de suscriptores en las mismas. De hecho, es una de las voces más autorizadas para hablar de estos asuntos de salud, ya que es un profesional que sigue ejerciendo.

En caso de encontrarnos con un color de orina de los descritos, es urgente ir al médico

En uno de sus últimos consejos en redes sociales, Miguel señala la importancia de fijarse en el color de la orina… y no solo en el color. En concreto, expone varios casos que podrían ser de preocupación, y que son ejemplos muy claros y sencillos, ya que es fácil de reconocer el color.

Esta es la orina que puede revelar problemas: “Color café”

El primer caso que Miguel expone es el de un color rosado o con sangre. Este es un caso extremo, pero posible, y es obvio que necesita de atención. “Es un signo claro de infección y siempre debe de ser revisado”, señala. Pero hay otros tres que no son tan evidentes y que la gente suele pasar por alto.

El primero es el color café. Ojo, no es un color café muy evidente, sino más bien un marrón muy claro. Es, sobre todo, fijarse en si el color de la orina es demasiado oscuro para lo normal. “Puede ser un problema hepático o una deshidratación severa”, explica. El hígado es uno de los órganos que más pueden pasar desapercibidos.

No es solo el color de la orina, sino si sale con mucha espuma o no

Otro de ellos es uno muy normal, pero con el que hay que estar atento: un color amarillo oscuro o anaranjado. No es grave en condiciones normales, y solo indica una deshidratación. Pero sí que puede indicar anomalías en el conducto biliar. Otro de los matices que pasa desapercibido es cuando la orina cae con demasiada espuma, que podría indicar un exceso de proteínas o un problema renal.

Así debe de ser tu orina para no preocuparte: Este es el color más normal

Miguel también revela cuál es el color más normal a la hora de orinar: un amarillo claro, casi sin ningún cambio, es el que revela un mejor estado de salud en el sentido de nuestros riñones. Es lo más normal de encontrarse, aunque es normal ver algún caso con algo de espuma.

Además, si la orina sale como agua directamente, eso indica que estamos bebiendo mucha agua. Si bien es cierto que la hiperhidratación puede ser un problema, también es algo que puede darse en situaciones en la que bebemos muchos vasos continuamente. Siempre que no sea repetido, no es un problema grave