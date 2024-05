Hablamos con Guillem, un joven independentista: "Me siento frustrado"

“Me siento frustrado pero no porque mis ideas cambien sino porque no veo que se ejecuten como a mí me gustaría”, aseguraba. Cuando Guillem habla, mira a la cara. No se esconde. Me pide que le pregunte directamente.

Este joven de 26 años, de estatura media, me reconoce abiertamente que es independentista. “Para mí ser independentista son muchos factores. El primero es sentirte catalán. Sentirse orgulloso de lo que se hace aquí. Formar parte de un colectivo”, me argumentaba Guillem.

De hecho, cuando converso con él, me dice que ha cambiado a veces de partido pero nunca de ideología. Otorga mucha importancia al voto. Si le pregunto si se acuerda de la primera vez que lo ejerció.

“Voté....déjame pensar supongo cuesta saber cuesta saber qué se votaba entonces. En las generales quizá. Si te soy sincero hemos votado tantas veces que no me acuerdo”.

Hemos votado tantas veces que no me acuerdo. Y es que es así. En 14 años de procés han votado en 6 elecciones autonómicas. Han votado más que un joven madrileño con 40 años de edad.