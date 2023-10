"Beneficia a Israel, Rusia e Irán": Un analista explica en COPE cómo afectará la guerra a escala internacional

Fernando Cocho Pérez, analista de Inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, ha pasado este jueves por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

El experto ha reflexionado sobre el ataque que sufrió Israel por parte de Hamás el pasado sábado. "Conforme pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta de más cosas. Hace trece días, el director del servicio de inteligencia egipcio dice que avisó a Netanyahu de que Hamás estaba preparando algo importante".

Netanyahu lo niega y "está sometido a una enorme presión". Se suman muchas cosas y a medio y largo plazo, cuenta, "si acaba esta masacre de palestinos. También muchos israelíes van a morir porque Gaza tiene mucha densidad de población. Si logran expulsar a Hamás de este territorio, eso sería muy perverso. Dejar de hacer, no. Se trata de no escuchar con suficiente atención a los servicios de inteligencia. Cuando Hamás está demasiado en silencio no es bueno".

Lo de los drones y parapentes coinciden "en el aniversario de la finalización de la guerra de Yom Kipur. Había un montón de soldados de permiso. Se produjeron una serie de factores. Ha sido un ataque muy audaz por medios terrestres. La tecnología era muy importante. Yo no sé si han dejado de lado a los servicios de información o que Hamás lo había preparado muy bien. 5.000 cohetes no se preparan en una semana".





Añade que, con esta idea, pretendían "socavar la cúpula de hierro". Hamás se encuentra en túneles blindados. No salen a la calle. Son "túneles que permiten el trasiego de esa mercancía. Seguramente hayan entrenado en Israel, en el Líbano. Hay gente que dice incluso que la milicia de Wagner habría entrenado a estos milicianos en África. Hay mucha información que hay que depurar. Pero algo grande han preparado".

Cocho Pérez insiste en que el lanzamiento de 5.000 cohetes no se improvisan. "Es complicado", reflexiona sobre toda esta cuestión en 'Herrera en COPE'.

Sobre el papel que tienen los principales países implicados en este conflicto, explica en 'Herrera en COPE' el analista de inteligencia y seguridad nacional que "los acuerdos de Abraham reconocerían el Estado de Israel de una manera prudente. Esto solamente favorece a unos radicales de Hamás y evidentemente cada país tiene una representación. Si Arabia Saudita llegaba a un acuerdo, iría detrás todo Jordania, Israel, y no habría justificación de ver a Israel como el enemigo. Sería algo diferente".

Por otro lado, está "el bloque roto de los aliados que no les interesa que Estados Unidos e Israel ganen. En este momento, el mundo está dividido en tres partes".

"No es un conflicto normal. Hay que entrar en túneles"

¿Es improbable que Israel tenga la tentación de anexionarse a Gaza y la concesión del Estado a la parte de Cisjordania? "Esa opción ya se planteó hace varios años. Si Hamás logra perder mucho peso en la franja, Israel respirará más. Las milicias anti-israelíes que están en el sur del Líbano y el norte de Israel. Ahora bien, qué ha fallado se verá dentro de poco", cuenta el analista en 'Herrera en COPE'.

360.000 soldados están movilizados cerca de la frontera. Y otro gran problema son los rehenes que tiene Hamás. "Les habrán llevado ya por los túneles subterráneos".

Hizbulá "no son niños con piedras. Conocen muy bien el territorio. Y esos acercamientos han provocado que se haya radicalizado mucho la parte de los palestinos", explica Fernando Cocho Pérez.





Respecto a los plazos en el final de este conflicto y el planteamiento que pone sobre la mesa, este experto, indica que "una invasión lenta, segura y fuerte de Israel puedes prolongarlo durante uno o dos meses. No es un conflicto normal. Hay que entrar en túneles y ahí se pueden encontrar con bombas. No están los aviones y los misiles, entonces habría que utilizar mucho armamento para arrasar". Y esto supone acabar con gran parte de la población que se encuentra ahí.

Este conflicto beneficiaría a Rusia en el tablero internacional. Esta afirmación se convierte en algo "paradójico. A medio y largo plazo, esto beneficia a Israel, Rusia e Irán", concluye en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.