Florentino Pérez, sobre la Superliga: "La pandemia ha acelerado el proceso porque estamos todos arruinados"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dejó claro que la creación de la Superliga, de la que ha sido nombrado presidente, es debido a que los clubs importantes de Inglaterra, Italia y España deben dar "una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol".

"Nadie ha montado nada, los clubs importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol", expresó Florentino Pérez en una entrevista en el programa 'El Chiringuito de Jugones'

El dirigente recordó que "cuando no tienes más ingresos que los de la televisión, la única manera de rentabilizarlos es haciendo partidos más competitivos y con más atractivo entre los grandes clubes". "Llegamos a la conclusión de que si en vez de hacer entre semana la Champions hacemos una Superliga entre los grandes clubes seríamos capaces de paliar los ingresos que hemos perdido", añadió.

"Hemos creado la Superliga para salvar el fútbol"

Sobre las amenazas de la UEFA, Florentino Pérez ha defendido que "el fútbol tiene que evolucionar como evolucionamos nosotros", porque "el fútbol ha ido perdiendo interés, las audiencias van bajando y los ingresos audiovisuales han ido descendiendo, la pandemia nos ha arruinado a todos”.

La UEFA ha explicado este lunes el nuevo formato de la Champions, un formato que no ha convencido a Florentino Pérez. "No he entendido el nuevo formato de la Champions. No produce todos los ingresos que necesitamos. La situación es muy dramática, lo digo de verdad", ha explicado. "Su formato no funciona, les hemos ofrecido dialogar", ha dicho.

Además, el presidente del Real Madrid se ha mostrado preocupado por los jóvenes y la falta de interés por el público. "Hay muchos partidos de escasa calidad que no interesan a los jóvenes, esa es la realida", ha comentado Florentino Pérez. "¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes", ha dicho. "Los aficionados del Real Madrid pueden estar tranquilos porque los jugadores van a poder ir con sus selecciones", ha explicado.

"Al Real Madrid no le van a echar de la Champions"

Uno de los ejecutivos de la UEFA ha propuesto este lunes que se expulsase inmediatamente a los equipos que se han adherido a la creación de la Superliga. Unas declaraciones que Florentino cree que se producen de alguien "que tiene el monopolio del fútbol". "La UEFA tiene que ser más transparente", ha comentado.

"Hay gente que se cree que estas instituciones son suyas... y no lo son", ha criticado Florentino Pérez sobre las palabras de Javier Tebas afirmando que la Superliga es una idea "de barra de bar". "Las ligas seguirán como hasta ahora, pueden convivir perfectamente", ha indicado.

Además, Florentino ha explicado que la Superliga no será una competición exclusiva. "La Superliga no es cerrada, nunca hemos pensado en una Superliga cerrada", ha dicho. "Lo que da dinero es esto. Una vez que da dinero, nosotros somos solidarios", ha defendido Florentino Pérez.

"Con los ingresos de la Champions tal y como están, morimos"

Florentino Pérez ha explicado en El Chiringuito de Jugones que los ingresos que pueden generar la Superliga multiplican los de la Champions, lo que les permitiría a los clubes garantizar un mejor espectáculo. "Va a ser el mayor espectáculo del mundo", ha dicho. "La UEFA ha preparado un formato nuevo para 2024, en ese año, nosotros estaremos ya muertos", ha insistido.