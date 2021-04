LaLiga no echará a Madrid, Barça y Atleti porque creen que la Superliga "nace muerta"

LaLiga no expulsará a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid de la competición porque, entre otras cosas, cren que la Superliga es un proyecto que "nace muerto" y no se acabará llevando a cabo. Según informó Isaac Fouo en El Partidazo de COPE.

El Gobierno inglés ha reaccionado nada más hacer público el nacimiento de la Superliga Europea y, sin los seis clubes ingleses que forman parte del acuerdo (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham y Chelsea), la Superliga no se llevará a cabo.

LaLiga considera que es un proyecto inviable económicamente porque solo cuenta con un préstamo, el de JP Morgan.

LaLiga ha condenado "enérgicamente" la nueva Superliga europea, al considerarla una "competición europea secesionista y elitista" que "ataca los principios de la competitividad abierta y del mérito deportivo", añadiendo que se trata de "un planteamiento egoísta diseñado para enriquecer aún más a los más ricos".

"LaLiga condena enérgicamente la propuesta anunciada de creación de una competición europea secesionista y elitista, que ataca los principios de la competitividad abierta y del mérito deportivo que ocupan lo más profundo del ecosistema del fútbol nacional y europeo", lamentó la competición en un comunicado.

En este sentido, apuntó que "la nueva propuesta de competición europea no es más que un planteamiento egoísta diseñado para enriquecer aún más a los más ricos". "Socavará el atractivo de todo el juego y tendrá un impacto profundamente perjudicial para el futuro inmediato de LaLiga, de los clubes que la componen y de todo el ecosistema futbolístico", expuso.

De igual modo, LaLiga avisó de que la Superliga "impactará también en el resto de los deportes a los que, en la actual temporada, LaLiga aporta más de 126 millones de euros ya que pone en peligro el sistema de contribuciones aprobado en el Pacto de Viana".

"Utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición y trabajaremos con todas las partes implicadas para defender la integridad y el futuro del fútbol español en el mejor interés del juego", advirtió el organismo presidido por Javier Tebas.

Ceferin: "Todos aquellos que jueguen la Superliga, no lo podrán hacer con su selección"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha advertido a los clubes creadores de la Superliga europea que si optan por seguir adelante con su idea, sus jugadores "no podrán representar a sus selecciones" ni "participar en Eurocopas o Mundiales", y ha tildado el proyecto de "vergonzoso y egoísta", fruto de la "codicia" de unos pocos.

"Mi opinión es que, lo antes posible, los clubes y los jugadores tienen que ser expulsados de todas nuestras competiciones. Los jugadores que participen en la Superliga no podrán representar a sus selecciones ni participar en Eurocopas o Mundiales", declaró tras la reunión del Comité Ejecutivo de UEFA de este lunes.

Además, Ceferin reconoció que "todavía" están evaluando posibles medidas inmediatas y sanciones con el equipo legal del organismo rector del fútbol europeo. "Pero tomaremos todas las medidas que podamos y les informaremos lo antes posible", aseguró.

La reunión de este lunes estaba prevista para confirmar el cambio de formato de la ampliada Liga de Campeones, pero la Superliga europea ha centrado todo el protagonismo. "La UEFA y el mundo del fútbol están unidos contra la propuesta vergonzosa y egoísta que hemos visto en las últimas 24 horas para unos pocos clubes selectos en Europa, motivados por la codicia. Todos estamos unidos contra este proyecto sin sentido", indicó.

"Estamos evaluando la situación con nuestro equipo jurídico. Todavía es pronto porque lo anunciaron anoche. Vamos a imponer todas las sanciones que podamos cuanto antes, sacarles de todas las competiciones y prohibir a los jugadores participar en nuestras competiciones", dijo.

No obstante Ceferin dejó la puerta abierta para aquellos clubes que quieran salirse del proyecto de la Superliga y regresar a las competiciones de la UEFA y destacó el respaldo recibido por parte de la Comisión Europea sobre la postura de la UEFA contra este proyecto y la de la FIFA, cuyo presidente, Gianni Infantino, lo manifestará mañana en el Congreso de la organización

"No quiero que tengan que ponerse de rodillas. Pediría respeto, algo que hasta ahora no ha abundado, la condición es que uno respete a los otros clubes. El presidente de la ECA ha echado a correr de su propia organización, no quiero culpas, ni temas personales. Me sorprende, nunca había imaginado que se podía llegar hasta aquí, pero les acogemos con los brazos abiertos a este proyecto estupendo", apuntó.

Ceferin fue especialmente duro con el vicepresidente ejecutivo del Manchester Unidad, Ed Woodward, y con el presidente de la Juventus y la Asociación Europea de Clubes (ECA) y el Juventus, Andrea Agnelli.

"Nunca he visto gente así. Ed Woodward me llamó el jueves diciéndome que apoyaba plenamente las reformas y que lo único que quería abordar era el 'fair play financiero'. Agnelli probablemente sea el que más me ha defraudado. Nunca he visto una persona que haya mentido tantas veces. Hablé con él el sábado por la tarde y me dijo todo eran rumores. Me dijo te llamo dentro de una hora, apagó su teléfono al día siguiente escuchamos la noticia", relató.